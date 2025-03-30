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Japonya'da bayram namazı üç defa kılındı

Japonya'da bayram namazı üç defa kılındı

09:5430/03/2025, Pazar
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Japonya'da bayram heyecanı
Japonya'da bayram heyecanı

Japonya'nın başkenti Tokyo‘da bayram namazı Müslümanların yoğun katılımı nedeniyle nedeniyle üç kez kılındı.

Ramazan Bayramı, dünyanın dört bir yanında büyük bir coşkuyla karşılandı.


Dünyanın dört bin yanında bulunan ülkelerde Müslümanlar, bayram namazı için camilere akın etti.


Ancak Japonya'da, Ramazan Bayramı’na özel bir ilgi vardı.


Bayram namaz 3 defa kılındı


Başkent Tokyo, dünyanın farklı köy ve şehirlerinden gelen Müslümanları ağırladı.


Cami dışında uzun kuyruklar oluşurken, Tokyo Camii İmam Hatibi Musa Atcı, bayram namazına gösterilen yoğun ilgi nedeniyle namazın 3 kez kılındığını söyledi.


"Allah nice bayramlara ulaşmayı nasip etsin"


Yalnızca Türkiye'den değil, dünyanın dört bir tarafından gelen Müslümanların Tokyo Camii'nde kılınan bayram namazında bir araya geldiğini vurgulayan Atcı
, "Buradan ülkemize, milletimize sağlık ve afiyet içinde nice bayramlar temenni ediyorum. Cenab-ı Allah nice bayramlara ulaşmayı cümlemize nasip etsin inşallah"
ifadelerini kullandı.


Misafir olarak Japonya'da bulunduğunu söyleyen Hamdi Emre ise bayram namazını kılmak için Tokyo Camii'ne geldiğini belirterek, "Katılım bayağı yoğundu. 3 kez bayram namazı kılındı. Buradan Türkiye'ye selamlarımı yolluyorum. İyi bayramlar dilerim" şeklinde konuştu.


"Gazzeli Müslümanlar için dua ediyorum"


Tokyo'dan tüm Müslümanlara selam gönderen Pakistan vatandaşı Poram Ayum ise "Tüm Müslümanların Ramazan Bayramı kutlu olsun. Özellikle Filistin'de Gazze'deki Müslümanlar için dua ediyorum. Allah onları korusun. Herkese iyi bayramlar" dedi.


"İslam Japonya'da en hızlı büyüyen din"


ABD vatandaşı Omar Hayat da, Japonya'daki Müslüman toplumunu Ramazan Bayramı'nda Tokyo Camii'nde görmekten mutlu olduğunu ifade ederek, "İslam Japonya'da en hızlı büyüyen din. Maşallah. Bu çok güzel. Dünya genelindeki tüm kardeşlerimin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum" diye konuştu.




#İslam
#Japonya
#Namaz
#bayram

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