Japonya'da bu yıl ayı saldırılarında 9 kişi öldü

15:5422/10/2025, Çarşamba
G: 22/10/2025, Çarşamba
AA
Japonya Çevre Bakanı Işihara Hirotaka, bu yıl ayı saldırılarında 9 can kaybı yaşanmasının ardından daha sert önlemler alacaklarını açıkladı.

Japan Times'ın haberine göre, 2024'te 5 kişinin ayı saldırılarında yaşamını yitirdiği Japonya'da, bu yıl ise bu sayının 9'a çıkmasıyla bugüne kadarki en yüksek ölüm sayısı kaydedildi.


Çevre Bakanı Işihara, söz konusu gelişmenin ardından basına yaptığı açıklamada, "Bu, büyük bir sorun, ciddi bir sorun" ifadelerini kullanarak hükümetin ayı popülasyonunu kontrol altına almak için kapsamlı adımlar atacağını belirtti.


Işihara, açıklamasında "Avcıların eğitilmesi ve sayısının artırılması ile ayı popülasyonunun daha etkin şekilde yönetilmesi dahil çeşitli önlemleri güçlendirmeye kararlıyız." ifadesini kullandı.


ACİL DURUM SİLAHLA AVLANMA SİSTEMİ DEVREYE GİRECEK

Kabine Baş Sekreteri Kihara Minoru da ayı popülasyonunun yönetimine dikkati çekerek "Yerel yönetimlere teknik ve finansal destek sağlayarak ülke çapında 'acil durum silahla avlanma sisteminin' sorunsuz işlemesini sağlayacağız, ayı yakalama dahil ayı popülasyonu yönetimini daha da güçlendireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.


Yetkililere göre, söz konusu saldırıların son kurbanlarından biri ise 10 Ekim’de kuzeydeki Iwate eyaletinde mantar toplarken ölü bulunan 70’li yaşlardaki bir erkek oldu.


Ülkede özellikle ülkenin kuzey bölgelerinde, ayıların turistlere saldırdığı, mağazalara girdiği ve okullar ile parkların çevresinde görüldüğü belirtiliyor.




