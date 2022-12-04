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KÜTAHYA

Kütahya'da ayı saldırısı: Meğer günlerce görmüş

Kütahya'da ayı saldırısı sonucu hayatını kaybettiği tahmin edilen 68 yaşındaki Emine Akçay'ın çocuklarına, olaydan birkaç gün önce gece çöp konteynerini karıştıran bir ayı gördüğünü anlattığı öğrenildi. Akçay'ın oğlu Halil Akçay, annesinin otopsi raporunda ayı olduğu değerlendirilen vahşi hayvan ve diş izlerine rastlandığını belirterek, olayın tamamıyla aydınlatılmasını istediğini söyledi.

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Haber Merkezi AA
Kütahyada ayı saldırısı: Meğer günlerce görmüş
Ayı saldırısı ölen Emine Akçay

Kütahya'da ayı saldırısı sonucu hayatını kaybettiği tahmin edilen 68 yaşındaki Emine Akçay'ın çocuklarına, olaydan birkaç gün önce gece çöp konteynerini karıştıran bir ayı gördüğünü anlattığı öğrenildi.

Akçay'ın oğlu Halil Akçay, annesinin otopsi raporunda ayı olduğu değerlendirilen vahşi hayvan ve diş izlerine rastlandığını belirterek, olayın tamamıyla aydınlatılmasını istediğini söyledi.

Annesinin ölmeden birkaç gün önce evinin bulunduğu sokakta insan boyunda büyük bir hayvan gördüğünü anlattığını belirten Akçay, "Olaydan birkaç gün önce annem bize gece saat 3-4 sıralarında dağ tarafından büyük bir hayvanın geldiğini gördüğünü, bu büyük hayvanın dikilerek sokaktaki çöp konteynerini karıştırdığını daha sonra köyün aşağısına doğru gittiğini anlatmıştı. Biz de kendisine hayal ya da rüya görmüş olabileceğini söylemiştik. O ise ısrarla bu hayvanı gördüğünü ifade etmişti." dedi.

Akçay, annesinin ölümüyle büyük acı yaşadıklarını, köyde yaşayan insanların olay sonrasında tedirgin olduğunu ifade ederek, şunları anlattı:

"Köyümüzde yaşayan insanlar çok tedirgin ve bahçelere gidemiyor. Daha önceden de ayının ayak izlerini görenler olmuş. Bu durum nedeniyle sadece bizim köyümüzdeki insanlar değil, yakındaki diğer köylerde yaşayanlar da tedirgin durumda. Bir an önce bu ayının yakalanmasını istiyoruz."

Sekiören köyünde 30 Kasım'da sokakta bir kişiye ait ceset olduğu ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edilmişti. Gelen ekiplerin incelemesinde, büyük bölümü parçalanmış cesedin, yakındaki evde yaşayan Emine Akçay'a (68) ait olduğu anlaşılmıştı. Kadının cansız bedeni, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürülmüştü.

Köyün ortasında cansız bedeni bulundu: Cesedinde pençe ve diş izi vardı
FOTOĞRAF 8
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Kütahya kent merkezine 16 kilometre uzaklıktaki Sekiören köyünde başı ve bacağı olmayan kadın cesedi görenler, jandarmaya haber verdi.
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Gelen ekiplerin incelemesinde, büyük bölümü parçalanmış cesedin, yakındaki bir evde yaşayan 68 yaşındaki Emine Akçaya ait olduğu anlaşılmıştı.
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Akçayın cansız bedeni, otopsi için Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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Emine Akçayın cenazesi, bugün ise Sekiören köyü mezarlığında toprağa verildi.
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Ön otopsiye göre, cesette çok sayıda pençe ve diş izine rastlanıldı.
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Emine Akçayın, ayı saldırında öldüğü değerlendiriliyor.
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Köyün ortasında cansız bedeni bulundu: Cesedinde pençe ve diş izi vardı
Kütahya'da Sekiören köyünün ortasında parçalanmış cesedi bulunan ve ayı saldırısında öldüğü değerlendirilen 68 yaşındaki Emine Akçay defnedildi.


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