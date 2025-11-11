Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Asya
Japonya'da taciz vakalarına karşı önlem: Bluetooth üzerinden konum takibi sağlayan cihaz kullanımı kısıtlanacak

Japonya'da taciz vakalarına karşı önlem: Bluetooth üzerinden konum takibi sağlayan cihaz kullanımı kısıtlanacak

12:3111/11/2025, Salı
AA
Sonraki haber
Yasalar, 17 Aralık'taki parlamento oturumunda da onaylanırsa 20 gün içinde yürürlüğe girecek.
Yasalar, 17 Aralık'taki parlamento oturumunda da onaylanırsa 20 gün içinde yürürlüğe girecek.

Japonya'da hükümet, taciz ve aile içi şiddet yasalarının, Bluetooth ile konum takibi yapılmasını sağlayan cihazların kullanımını kısıtlayacak şekilde revize edilmesini öngören tasarıyı onayladı.

Kyodo'nun haberine göre, Japon hükümeti taciz vakalarına karşı Bluetooth üzerinden konum takibi sağlayan cihazları kısıtlamaya gidiyor.

2021'de çıkan ve kişilerin konumunun GPS ile izinsiz şekilde takip edilmesini kısıtlayan taciz ve aile içi şiddet yasaları, Bluetooth'lu cihazları kapsayacak şekilde genişletilecek.

Yasalar, 17 Aralık'taki parlamento oturumunda da onaylanırsa 20 gün içinde yürürlüğe girecek.

Japonya Ulusal Polis Ajansı verilerine göre, son yıllarda tacizciler söz konusu cihazları kendi akıllı telefonlarına bağlayarak kurbanlarını takip ediyor.

Ülkede 2023'te 196, 2024'te ise 370 bu çeşit vaka bildirildi.

#Blueetooth
#Japonya
#Japonya Ulusal Polis Ajansı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kış kapıda! Meteoroloji kar yağışı için uyardı: Hangi illerde kar yağışı bekleniyor?