Japonya'da 6,8 büyüklüğünde deprem: Hafif ölçekli tsunami meydana geldi

Japonya'da 6,8 büyüklüğünde deprem: Hafif ölçekli tsunami meydana geldi

10:4510/11/2025, Pazartesi
AA
Kuji ve Ofunato kentlerinde 20 santimetrelik, Miyako ve Kamaishi kentlerinde ise 10 santimetrelik tsunami dalgaları gözlemlendi.
Kuji ve Ofunato kentlerinde 20 santimetrelik, Miyako ve Kamaishi kentlerinde ise 10 santimetrelik tsunami dalgaları gözlemlendi.

Japonya'nın Iwate eyaleti açıklarındaki 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından ülkenin kuzeydoğusunda hafif ölçekli tsunami yaşandı.

Kyodo News'in Japon Meteoroloji Ajansına dayandırdığı haberine göre, deprem sonrası tsunami uyarısının ardından Iwate eyaletinin kıyı bölgeleri için tahliye çağrısı yapıldı.

Kuji ve Ofunato kentlerinde 20 santimetrelik, Miyako ve Kamaishi kentlerinde ise 10 santimetrelik tsunami dalgaları gözlemlendi.

Depremin elektrik kesintilerine yol açması nedeniyle bazı hızlı tren seferleri geçici olarak durdurulurken, tsunami uyarısı ve tahliye emirleri daha sonra kaldırıldı.

Öte yandan depremde herhangi bir yaralanma veya maddi hasar gerçekleşmediği bildirildi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), dün Iwate eyaleti açıklarında 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini, depremin merkez üssünün Yamada bölgesinin 126 kilometre doğusu olduğunu açıklamıştı.

