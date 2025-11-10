Yeni Şafak
Balıkesir beşik gibi: Gece boyu sallandı

07:1710/11/2025, Pazartesi
IHA
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde deprem meydana geldi.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde deprem meydana geldi.

Balıkesir, sabah 05.58’de 4.5 büyüklüğündeki deprem ile sallandı. Gece ise 01.06’da en büyüğü yine 4.5 olan çok sayıda deprem meydana geldi.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesi geceyi depremlerle geçirdi. İlki 01.06’da olan 4.5 büyüklüğündeki deprem sonrasında sabah 05.58’de 4.5 büyüklüğünde merkez üssü Mandıra olan bir deprem daha meydana geldi.

Depremler Balıkesir il merkezi ile İstanbul, Bursa ve çevre illerden de hissedildi.

Ayrıca Sındırgı'da saat 5.50'de 3.9, saat 5.52'de 3.6 büyüklüğünde depremler oldu.

