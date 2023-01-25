Japonya'da yoğun kar ve fırtına ulaşımı durdurdu

Japonya'da kar yağışı ve kuvvetli rüzgarların alışılmışın dışında gerçekleşmesi, günlük hayatın olumsuz etkilenmesine neden oldu.





Kar yağışı özellikle ülkenin Japon Denizi'ne bakan tarafında yoğun olarak gerçekleşti ve Japonya'nın batısındaki Maniwa şehri, 24 saatte 93 santimetreye kadar ulaşan rekor bir kar yağışı yaşadı.





Fırtına nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti





Kabine Genel Sekreteri Hirokazu Matsuno düzenlediği basın toplantısında, fırtına nedeniyle bir kişinin öldüğünü ve iki ölümün daha fırtınayla ilgili olarak araştırıldığını söyledi. Matsuno, daha fazla detaya ulaşılamadığını açıkladı.





Basında çıkan haberlere göre, All Nippon Havayolları ve Japan Airlines da dahil olmak üzere yerel havayolları 300'den fazla uçuşu iptal ederken, Japonya'nın kuzeyinde hızlı tren seferleri askıya alındı ​​veya ertelendi.



