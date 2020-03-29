Dünya Japonyadan korona virüsüne karşı umut olacak çalışma Nisan ayında başlanacak
KORONAVİRÜS

Japonya’dan korona virüsüne karşı umut olacak çalışma: Nisan ayında başlanacak

Japonya’dan bilim insanları, pankreas iltihabı ilacı "Nafamostat Mesylate"in korona virüsü tedavisinde kullanılabilmesi için klinik çalışmaların Nisan ayında başlayacağını açıkladı. Japonyua’da daha önce virüse iyi geldiği açıklanan AIDS, astım, ebola ve grip ilaçları ile birlikte korona virüsüne karşı tedavi umutları da arttı.

Haber Merkezi İHA
Son gelişme ile birlikte, kesin tedavisi ya da aşısı henüz bulunmayan korona virüsüne iyi geldiği düşünülen ilaçların sayısı arttı.
Son gelişme ile birlikte, kesin tedavisi ya da aşısı henüz bulunmayan korona virüsüne iyi geldiği düşünülen ilaçların sayısı arttı.

Japonya’daki bilim insanlarından korona virüsü tedavisinde umut olabilecek bir haber geldi. Tokyo Üniversitesi Tıp Bilimleri Enstitüsü’nden araştırmacıların, daha önce korona virüsüne iyi geldiğini açıkladığı Nafamostat Mesylate adlı ilacın klinik testlerine Nisan ayında başlayacağı öğrenildi.

  • Korona virüsünün insan hücresine girmesini ve çoğalmasını engellediği belirtilen ve an itibariyle pankreas iltihabı tedavisinde kullanılan ilaçla birlikte tedavi umutlarına bir yenisi daha eklendi.

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Birçok ilaç gündeme geldi

Son gelişme ile birlikte, kesin tedavisi ya da aşısı henüz bulunmayan korona virüsüne iyi geldiği düşünülen ilaçların sayısı arttı.

Şimdiye dek aralarında astımdan gribe, AIDS’ten ebolaya birçok farklı hastalığa karşı kullanılan ilaçların korona virüsüne çare olabileceği gündeme geldi.

Koronavirüste sessiz tehlike: Süper taşıyıcı ne demek?
FOTOĞRAF 14
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Süper bulaştırıcı son dönemde sıkça duymaya başladığımız bir tabir.
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Koronavirüs'ün farkında olmadan İngiltere, Fransa ve İspanya'ya yayılmasına neden olan 'süper bulaştırıcı' olarak adlandırılan kişinin kimliği geçtiğimiz günlerde 53 yaşındaki Steve Walsh olarak açıklanmıştı.
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Singapur'da 20-23 Ocak tarihlerinde bir konferansa katılan Steve Walsh daha sonra tatil yapmak için Fransız Alpleri'ne gitti.
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Kaldığı evde bulunan 11 kişiye de koronavirüs bulaştıran Walsh, daha sonra Londra'ya geldi.
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Yetkililer, uçakta 183 yolcu ve 6 uçuş görevlisi ile temas eden Steve Walsh'ın Londra'ya indiğinde hiçbir hastalık belirtisi göstermediğini açıkladı.
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Koronavirüs bulaşan hasta sayısının ve ölümlerin tüm dünyada artmaya başlamasıyla yerel halk sağlığı yetkilileriyle temasa geçen Steve Walsh'ın koronavirüs kaptığı tespit edildi.
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İngiliz medyası, 2 hafta karantinada kalan Steve Walsh'ın tamamen tedavi edildiğini duyurdu.
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Fransız Alpleri'nde Walsh'un birlikte kaldığı 4 kişi ve bir çocuğun da testlerde koronavirüs kaptığı tespit edildi.
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Bu kişilerden birisinin İspanya'nın Mallorca kentinde yaşadığı ve ailesine korovirüs bulaştığı ortaya çıktı. Böylece koronavirüs Singapur'dan İngiltere, Fransa ve İspanya'ya bulaşmış oldu.
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Son 20 yılda yapılan çalışmalar sonucunda her 5 kişiden bir kişi koronavirüs tipi rahatsızlıkları daha hızlı bulaştırıyor.
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Steve Walsh örneğinde olduğu gibi 'süper bulaştırıcılar' temasa geçtiği kişilere koronavirüs tipi rahatsızlıkları çoğunluktan daha hızlı bulaştırıyorlar.
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Bu kişilerin nasıl daha hızlı hastalık bulaştırdıkları ve tespit edilebilecekleri henüz bilinmiyor.
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Bilimsel olarak kanıtlanmayan bazı görüşlere göre, bağışıklık sistemi güçlü olan bu kişiler hiçbir semptom göstermeden yaşamına devam edebiliyor ve virüsü herkese yayıyor.
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Bazı görüşlere göre ise, buna yüksek oranda virüse maruz kalmak ya da farklı salgınlar tarafından enfekte olma gibi birden fazla etken söz konusu olabilir.
Koronavirüste sessiz tehlike: Süper taşıyıcı ne demek?
"Koronavirüse yakalanan bir kişi, salgını çevresindeki kaç kişiye bulaştırabilir?" sorusu uzun süredir merak edilen konuların başında geliyor. Bilim insanlarının bu soruya ortalama verdiği cevap 3 kişi. Ancak son günlerde sık sık gündeme gelen ve 'süper taşıyıcı' olarak adlandırılan kişilerin salgını ortalamanın çok daha üzerinde kişiye bulaştırabildiği biliniyor. Peki süper taşıyıcı ne demek? Kimlere süper taşıyıcı deniyor?


Çin etkinliğini kanıtladı

Çinli araştırmacılar Japonya tarafından geliştirilen grip ilacı Avigan’ın korona virüsü tedavisinde etkili olduğunu klinik çalışmalarla kanıtladıklarını açıkladı.

Semptomları gerilettiği tespit edilen ilacın virüsün tedavisinde kullanılacağı duyuruldu. İlacın Wuhan ve Shenzen şehirlerinde sırasıyla 240 ve 80 kişilik hasta grupları üzerinde denendiğini aktaran
Çin Ulusal Biyoteknoloji Geliştirme Merkezi Müdürü Zhang Xinmin, korona virüsü hastalarından Avigan ilacı verilenlerin ortalama dört gün içinde negatif sonuç verdiğini söyledi. İlacı kullanmayan hastalarda ise sürecin 11 günü bulduğunu kaydeden Zhang, Avigan’ın zatürre başta olmak üzere korona virüsü semptomlarını gerilettiğinin ve belirgin bir yan etkisinin olmadığının da altını çizdi.


Japonya ebola ilacını deneyecek

Japonya’da araştırmacılar ebola virüsü tedavisinde kullanılmak üzere geliştirilen Remdesivir adlı ilacın korona virüsünün neden olduğu zatürre karşısındaki etkinliğini kanıtlamak için klinik çalışmalara başlanacağını duyurdu. Küresel Sağlık ve Tıp Ulusal Merkezi Başkanı Norio Omagari, Nisan ayında başlaması planlanan çalışmaların ABD, Güney Kore ve Singapur’daki tıbbi kurumlarla ortaklaşa olarak 440 hasta üzerinde gerçekleştirileceğini belirtti.


Astım ilacı da umut olabilir

Japonya’nın Kanagawa eyaletindeki Ashigarakami Hastanesi’nden doktorlar ise "Ciclesonide" adlı bir astım ilacının korona virüsüne umut olabileceğini açıkladı.

  • Daha önce karantina altına alınan Diamond Princess yolcu gemisinden enfekte olan hastaları tedavi eden doktorlar, tedavi sürecine dair sonuçları Japon Enfeksiyon Hastalıkları Derneği’nin web sitesinde yayınladı. Rapora göre, üç hastaya bağışıklık sistemi üzerinde etki eden Ciclesonide astım ilacı verildi. 65 yaş üzeri olan ve oksijen desteği alan hastalar, durumlarının ciddi olmasına rağmen iyileşme gösterdi.

Hastalardan 73 yaşındaki bir kadının, semptomlarında azalma görülmesinin ardından taburcu edildiği belirtildi. İlacı Japonya Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü’nden bilgi aldıktan sonra kullandığı öğrenilen ekip, ilacın akciğerlere ulaşarak iltihaplanmayı azaltmada etkili olabileceğini tahmin ediyor. İlacın etkinliği ise, diğer tıbbi kurumlarla gerçekleştirilecek detaylı çalışmaların ardından kesinleşecek.


Üç hastada AIDS ilacı denendi

Japonya’daki Küresel Sağlık ve Tıp Ulusal Merkezi’nden başka bir araştırma ekibi de korona virüsü kaynaklı belirtiler gösteren üç kişinin tedavi sürecine dair raporu Japon Enfeksiyon Hastalıkları Derneği’nin web sitesinde yayımladı. Raporda, korona virüsü taşıyan hastaların üçünden ikisine zatürre teşhisi konduğu belirtilirken, diğer hastada ise yalnızca ateş ve boğaz ağrısı gözlendiği ifade edildi. Ayrıca, hastaların hiçbirinin durumunun kritik olmadığı belirtildi.

  • Hasta grubundan 30 Ocak’ta zatürre teşhisi konan bir Çinliye AIDS tedavisinde kullanılan ilaçların bir kombinasyonunu uygulayan ekip, nefes alma güçlüğü ve yorgunluk hissi yaşadığı kaydedilen hastada iyileşme gözlendiğini, ateşinin de 37 dereceye düştüğünü kaydetti. Diğer iki hastaya söz konusu ilaçları vermediği öğrenilen araştırma ekibinin, hastaların durumunu gözlemlemeye devam ettiği açıklandı.

Buna rağmen, AIDS ilaçlarının Çinli hastanın durumunu hafifletmede etki gösterip göstermediğinin henüz net olmadığının altını çizen ekip, kesin kanıya varmak için daha fazla bilimsel çalışmaya ihtiyaç olduğunu hatırlattı.

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