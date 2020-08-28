Jerusalem Post'tan Doğu Akdeniz yorumu: Savaş çıkarsa Türkiye kazanan taraf olur

Oruç Reis sismik araştırma gemisinin bölgedeki faaliyetlerinden rahatsız olan Yunanistan hükümeti, üst üste provokasyonlara imza atarak gerilimin yükselmesine neden oldu.

Türkiye'nin Navtex ilan ettiği bölgelerde karşı 'Navtex' ilan ederek, bölgeyi savaşın eşiğine getiren Yunanistan, müttefiklerinden de yeterli destek alamadı.

İsrail'de yayın yapan Jerusalem Post gazetesi, Türkiye ile Yunanistan arasında bir çatışmanın çıkması durumunda kazanan tarafın Türkiye olacağına yer verdi.

GERİLİM İSRAİL'İ DE ETKİLİYOR

Robert Mask imzalı analizde, iki ülke arasında yaşanan gerilimin İsrail'in de gaz projelerini olumsuz etkilediğini ve Tel Aviv için gaz yataklarının güvende olacağına dair ümitlerinin azaldığına vurgu yapıldı.

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YUNANİSTAN İSRAİL'İN DESTEĞİNİ ARIYOR

Türkiye'nin sismik araştırma gemisi Oruç Reis'in yapacağı sondaj faaliyetleri kapsamında Doğu Akdeniz’de yeni bir Navtex ilan etmesi sonrası panikleyen Yunanistan, bir süredir yeni destekçiler aramaya devam ediyor.

Daha önce Fransa ile görüşen Yunan hükûmeti son olarak İsrail'den yardım istedi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Tel Aviv'de görüştü. Yapılan müzakere sonrasında açıklama yapan Netanyahu, "Türkiye dahil Doğu Akdeniz'de her türlü saldırgan eylemi ciddiye aldığımızı açıkça belirttim" ifadelerini kullandı.