Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Jerusalem Posttan Doğu Akdeniz yorumu Savaş çıkarsa Türkiye kazanan taraf olur
AVRUPA

Jerusalem Post'tan Doğu Akdeniz yorumu: Savaş çıkarsa Türkiye kazanan taraf olur

İsrail'de yayın yapan Jerusalem Post gazetesi, Doğu Akdeniz'de olası bir çatışmada kazanan tarafın Türkiye olacağını öne sürdü. Avrupa Birliği'nin Yunanistan'a destek vermediğini hatırlatan gazete, iki ülke arasında yaşanan gerilimin İsrail'i de etkilediğini savundu. İsrail yönetimi, Doğu Akdeniz'deki gaz kaynaklarını uzun süredir AB ülkelerine satabilmek için East-Med projesini hayata geçirmeye çalışıyordu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
ARŞİV
ARŞİV

Oruç Reis sismik araştırma gemisinin bölgedeki faaliyetlerinden rahatsız olan Yunanistan hükümeti, üst üste provokasyonlara imza atarak gerilimin yükselmesine neden oldu.

Türkiye'nin Navtex ilan ettiği bölgelerde karşı 'Navtex' ilan ederek, bölgeyi savaşın eşiğine getiren Yunanistan, müttefiklerinden de yeterli destek alamadı.

İsrail'de yayın yapan Jerusalem Post gazetesi, Türkiye ile Yunanistan arasında bir çatışmanın çıkması durumunda kazanan tarafın Türkiye olacağına yer verdi.

GERİLİM İSRAİL'İ DE ETKİLİYOR

  • Robert Mask imzalı analizde, iki ülke arasında yaşanan gerilimin İsrail'in de gaz projelerini olumsuz etkilediğini ve Tel Aviv için gaz yataklarının güvende olacağına dair ümitlerinin azaldığına vurgu yapıldı.

Doğu Akdeniz için müzakere yok: Yunanistan savaşı göze alırlarsa adaları ve Batı Trakya'yı kaybeder
DÜNYA
Doğu Akdeniz için müzakere yok: Yunanistan savaşı göze alırlarsa adaları ve Batı Trakya'yı kaybeder

YUNANİSTAN İSRAİL'İN DESTEĞİNİ ARIYOR

Türkiye'nin sismik araştırma gemisi Oruç Reis'in yapacağı sondaj faaliyetleri kapsamında Doğu Akdeniz’de yeni bir Navtex ilan etmesi sonrası panikleyen Yunanistan, bir süredir yeni destekçiler aramaya devam ediyor.

Daha önce Fransa ile görüşen Yunan hükûmeti son olarak İsrail'den yardım istedi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Tel Aviv'de görüştü. Yapılan müzakere sonrasında açıklama yapan Netanyahu, "Türkiye dahil Doğu Akdeniz'de her türlü saldırgan eylemi ciddiye aldığımızı açıkça belirttim" ifadelerini kullandı.

Doğu Akdeniz'in tehlikeli adası Meis: Türkiye ve Yunanistan'ın tezleri ne?
OYNAT 03:49
Doğu Akdeniz'in tehlikeli adası Meis: Türkiye ve Yunanistan'ın tezleri ne?
Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Yunanistan'ın enerji rekabeti, NAVTEX savaşı ve kıta sahanlığı geriliminin merkezinde Meis Adası var. Yunanistan ve Türkiye'yi çatışmanın eşiğine getiren bu adanın statüsüne ilişkin hangi ülke, neyi savunuyor? Çatışma Hattı'nın perde arkasına gelin birlikte bakalım..
Abone Ol Google News
Her yeri halay sarmış

Her yeri halay sarmış

​Yoğun bakımdaki koronavirüs hastası isyan etti.
Battık, bittik lobisi yine üzülecek

'Battık, bittik' lobisi yine üzülecek

​Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklama yaptı.
Erdoğantaviz vermiyor

Erdoğan
taviz vermiyor

​Alman basını: Türkiye hakkı olanı alacak

​Deposunu dolduracak araç sahipleri dikkat.
Ciddi şekilde <br>istiyorlar

Ciddi şekilde
istiyorlar

​Sörloth'a gelen transfer teklifini başkan açıkladı.

​Galatasaray, Mısır kulübüyle genç yıldız için görüşüyor
15 bin 55 rakamı ne ifade ediyor?

15 bin 55 rakamı ne ifade ediyor?

​Anlamını öğrenenler duygu dolu anlar yaşadı.

​Kredisini yapılandıranlara dikkat çeken çağrı..

'Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de hiçbir hakkı yok'

Kan donduran ihbar

Kan donduran ihbar

​Genç kızın cesedi moloz döküm sahasında bulundu.
Fiyatlar<br>yüzde 100 arttı

Fiyatlar
yüzde 100 arttı

​Galericiler isyan etti: Araç bulamıyoruz

4 yılda<br>13 bin kişi öldü

4 yılda
13 bin kişi öldü

Esed'in sivil katliamı korkunç boyutlara ulaştı.
Ambulansın<br>içinde öldürüldü

Ambulansın
içinde öldürüldü

​Adana Ceyhan'da akıl almaz cinayet..
Mesajı hala<br>almadın mı?

Mesajı hala
almadın mı?

Akdeniz'deki ​Türk donanması savaş düzeninde!
Yeni müjde gelebilir

Yeni müjde gelebilir

​Alt katmanlarda yeni keşifler yakalayabiliriz.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.