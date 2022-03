Josep Borrell: AB Rusya ile savaşta değil

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, AB'nin tarihinde ilk kez savaştaki bir ülke için silah alımı ve teslimatını finanse edeceklerini söylemişti.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel de Rusya saldırısı nedeniyle Ukrayna ordusuna gönderilecek silah, mühimmat ve yakıt gibi askeri yardımların yolda olduğu bilgisini paylaşmıştı.

OYNAT 00:27 Ukrayna’da Türk gazetecilere ateş açıldı Ukrayna'nın başkenti Kiev'de daha önce saldırıya uğrayan askeri üs ve çevresinde çekim yapan Türk gazetecilere silahla ateş açıldı. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

"RUSYA İLE SAVAŞMIYORUZ" AÇIKLAMASI

Brüksel, Ukrayna'ya askeri destek hamlesinde bulunurken, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

Madrid'den yayın yapan Cadena SER radyosuna konuşan Borrell, "Rusya ile savaşta değiliz ama saldırıya uğrayanlardan yanayız. Nükleer bir savaş hakkında konuşmak son derece sorumsuzca" dedi.

FOTOĞRAF 14 Dışişleri Bakanlığı'nın organizasyonuyla Romanya'dan otobüse bindirilen, aralarında Ukraynalıların da bulunduğu 45 kişi, Edirne'den Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye geldi. Hamzabeyli'de yiyecek ve içecek ikramı yapılan kişiler, Türkiye'de olmaktan mutlu duyduklarını dile getirdi. Odessa'da 14 yıldır grafik tasarımıyla uğraşan Barış Hepçomar da Rusya asıllı eşi Anna Hepçomar ve kızı ile Türkiye'ye geldi.<br> 'DÜKKANLAR YANDI'<br>14 yıllık birikimlerini geride bıraktıklarını anlatan Barış Hepçomar, \"Savaş çıktığı ilk gün çatışmalar çok azdı zaten. İlk gün havalimanlarını bombaladılar, askeri havalimanlarını. Öyle geçti ilk gün. İkinci gün ise çok şiddetli geçti. İkinci gün sığınaklara gitmek zorunda kaldık. Yanımıza fazla yemek alamadık. Orada Ruslar da vardı, çolukla çocukla yerin 2-3 metre altında kalmak zorunda kaldık. O gün öğlen sığınağa girdik. Ertesi gün saat 06.00'da çıkabildik sığınaktan. Evimiz ile sığınak arası 7 dakika mesafeydi. Evimizin oraya geldiğimizde 400 mesafede 7 tane Rus tankı vardı, 3 tanesi terk edilmiş, 4 tanesi patlatılmıştı. Bütün dükkanlar yanmış, oradaki bütün mağazalar yanmış, apartmanların camları her taraf inmiş. Çok kötü bir ortam vardı. Konsoloslukta sürekli iletişim halindeydik ama biz kendimiz çıkamıyorduk oradan. Orada açılan bir köprü var. O köprüyü Rus askerleri geçmesin, diye kaldırıyorlar. Onu kaldırdıkları için normal araçlar da geçemiyor, sonra bize konsolosluktan haber geldi. Onun sayesinde 30 dakika içinde sadece üstümüzü, başımıza aldık ve çıktık otobüse yetiştik. Konsolosluğa geldik. Konsolosluktan yardımcı oldular, sağ olsunlar. 27 kişiydik, orada kapalı bir otel vardı, oteli açtırdılar. Hepimizi otele yerleştirdiler. Otelden sonra işte yolculuğumuz başladı ertesi gün\" diye konuştu. 'SADECE ÇOCUĞUN İLACINI ALABİLDİK'<br>Rus eşinin avukat olduğunu ancak fakültede fotoğrafçılık okuduğunu ve birlikte çalıştıklarını söyleyen Hepçomar, \"Her şeyimiz orada kaldı. Hiçbir şeyimizi anlamadık. Şu an üstümüzde ne varsa o. Çocuğun ilacı var bagajımızda, çocuğumun alerjik rahatsızlığı var. Nefes alması için bir cihaz var. Onları alabildik. Onun dışında başka bir şey almadık. Telefonlarımız, üstümüzdekiler bu şekilde geldik\" dedi. Barış Hepçomar'ın eşi Anna Hepçomar da Rusya lideri Vladimir Putin'in yaptığının doğru olmadığını ve terör oluşturduğu söyledi. Hepçomar, Ukrayna'da yaşayan Ruslar ile Ukraynalı halk arasında sorun olmadığını vurguladı. 2 AYLIK BEBEKLE KAÇIŞ<br>Eşi ve 2 aylık bebekleri ile Odessa'dan Türkiye'ye gelen Allina-Samet Aydoğan çifti de geride akrabalarını bıraktıklarını söyledi. Oğulları Samet'in 2 ay önce dünyaya geldiğini anlatan Allina Aydoğan, \"Odessa'dan kaçtık. Kiev ve Harkov'u bombardımana tuttu Rusya. Odessa da böyle bir duruma düşmeden kaçmaya karar verdik savaştan çünkü artık çok feci bir bombardımana tuttu halkı. Milletin hepsi bodrum katlarında kaçtı\" dedi. Ukrayna'dan Rus eşiyle ana vatana gelen grafiker: Çocukla yerin 3 metre altında kaldık Rusya'nın askeri harekatı sürdürdüğü Ukrayna'dan tahliye edilen Türklerin ana vatana gelişleri devam ediyor. Rus eşi ve kızı ile Türkiye'ye gelen grafik tasarımcısı Barış Hepçomar, Odessa'da sığınaklarda kaldıklarını belirterek, "Çocukla yerin 2-3 metre altında kaldık. Evimiz ile sığınak arası 7 dakika mesafeydi. Evimizin oraya geldiğimizde 400 mesafede 7 tane Rus tankı vardı, 3 tanesi terk edilmiş, 4 tanesi patlatılmıştı" dedi.

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

500 MİLYON EURO DEĞERİNDE SİLAH DESTEĞİ

Rusya saldırılarıyla karşı karşıya kalan Ukrayna ordusuna AB'nin 500 milyon euro değerinde silah ve askeri ekipman yardımı yapacağı duyurulmuştu.

"YAPTIRIMLAR GEREKLİ AMA..."

Moskova yönetimine yaptırımlardan söz eden Borrell, "Yaptırımlar gerekli, ancak yaptırımlar kendi içlerinde politik değil, koşullara tepkidir. Çözümlere ihtiyacımız var ve bu çözümler diplomasi ile bağlantılı olmalı" diye konuştu.

REKLAM

"BEDEL ÖDEMEYE HAZIR OLMALIYIZ"

Borrell, "Yaptırımlar, yaptırım altındaki ülke ekonomisine zarar vermek için uygulanıyor ama karşılığında size de zarar veriyor, bu yüzden bedelini ödemeye hazır olmalıyız" ifadesini kullandı.

"AVRUPA ORDUSU" AÇIKLAMASI

Öte yandan Borrell, Avrupa ordusu oluşturma konusunun şu anda gündemlerinde olmadığını dile getirdi. Bununla birlikte aynı AB yetkilisi, birliğe üye ülkelerin "silahlı kuvvetleri arasındaki koordinasyonu geliştirmesi ve ortak savunma harcamalarını artırması" gerektiğine dikkat çekti.

DÜNYA İşgalde yedinci gün: Rus ordusu adım adım ilerliyor

ÖZGÜN Ukrayna NATO üyesi mi? Hangi ülkeler NATO üyesi?