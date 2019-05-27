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Dünya Kabilde Hac bakanlık personeline bombalı saldırı
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ASYA

Kabil'de Hac bakanlık personeline bombalı saldırı

Kabil'de Hac bakanlık personeline bombalı saldırı

Hac ve Evkaf Bakanlığı personelini taşıyan araca yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu 10 kişi yaralandı.

Haber Merkezi AA
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Hac ve Evkaf Bakanlığı personelini taşıyan araca yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu 10 kişinin yaralandığı bildirildi.

  • İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Hac ve Evkaf Bakanlığı personelini taşıyan minibüse yerleştirilen bombanın Kabil'in Baraki bölgesinde patlatıldığı belirtildi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 10 kişinin yaralandığı ifade edilen açıklamada, personeli taşıyan minibüs ile karşıdan gelen bir diğer aracın da hasar gördüğü aktarıldı.

Görgü tanıkları, saldırıda ölenlerin de olduğunu öne sürdü.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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