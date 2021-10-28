​Kaddafi ve Hafter’in hamisi İsrail

Libya, 24 Aralık’ta yapılması planlanan genel seçimlere yaklaşırken, İsrail basını, Tel-Aviv’in ülkedeki siyasete müdahalesi anlamına gelen bir haber yayınladı.

Seyfülislam Kaddafi

Hayom gazetesinin haberine göre, seçimlerde aday olması beklenen darbeci Hafter ve ülkenin eski lideri Muammer Kaddafi’nin oğlu Seyfülislam Kaddafi, seçim kampanyaları için Birleşik Arap Emirlikleri merkezli İsrailli bir halkla ilişkiler şirketiyle anlaştı.

Hafter ve Kaddafi ile imzalanan sözleşmeler karşılığında İsrailli firmanın ne kadar kazanacağı tam olarak açıklanmazken, kontratların on milyonlarca dolarlık olduğu ifade ediliyor. İsrail’in daha önce de darbeci Hafter’e istihbarat ve askeri teçhizat yardımında bulunduğu biliniyordu.

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