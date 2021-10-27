Dünya Kadın çocuk demeden diri diri yaktılar
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Kadın çocuk demeden diri diri yaktılar

Esed rejiminin Ekim 2012’de yaptığı katliamı ülkedeki bir kamu kurumunda çalışan şoför anlattı: Deyr el Asafir’deki bir evde istihbarat subayı eline gaz bidonunu aldı. Çocuklar ve kadınları içeri götürdü. Çocukların ‘Allah rızası için bizi yakma’ çığlıklarını duydum. O ses hâlâ kulaklarımdan gitmiyor.

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Hatice Saka Yeni Şafak
​Kadın çocuk demeden diri diri yaktılar ​
Rejim askerlerinin tutukluları diri diri yakmak için çöle götürdüğü ana ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Suriye’de Esed rejiminin kurumlarından birinde sivil şoför olarak çalışan bir tanık, Doğu Guta’daki Deyr el Asafir kasabasında yaşananları anlattı. Ekim 2012’de bir akşam iş yerinden arandığını ve bir görev için hazırlanmasının istendiğini kaydeden tanık, “Şam Havalimanı yolundaki beşinci köprüde şafak vakti düzinelerce askeri araç ve traktör vardı. Deyr el Asafir’de sivilleri öldürmek için talimat bekliyorlardı. Operasyonu Tuğg. Muhammed Duyoub, Hava Kuvvetleri İstihbaratından Binbaşı Bessam ve ordudan birkaç subay yönetiyordu. O gece evleri basıp 25’ten fazla sivili yakarak öldürdüler” dedi.

Katliamı anlatan tanık, şahit olduklarını unutamıyor.
Katliamı anlatan tanık, şahit olduklarını unutamıyor.

İŞTE O VAHŞET

Tanık, baskınlardan birinde kuşatılan evde yaşananları da şöyle anlattı: “Hava Kuvvetleri İstihbarat subayı eline gaz bidonunu aldı. Çocuklar ve kadınları içeri götürdü. Tehdit edeceğini düşündüm, yakacağı asla aklıma gelmezdi. Çocukların ‘Allah rızası için bizi yakma’ çığlıklarını duydum. O ses hala kulaklarımdan gitmiyor.”

Yakılarak katledilen aile fertlerinin isimlerinin “Memduh, Muhammed, Ayman, Mamun, Zühyr ve Abdullah Cakmire” olduğu açıklandı. Haber sitesinde, Dera’da 2011-2013 yılları arasında tutukluların rejim askerlerince müzik eşliğinde çöle götürülüp diri diri yakıldığı görüntüler de yayınlandı.

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