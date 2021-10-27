​Kadın çocuk demeden diri diri yaktılar ​

Suriye’de Esed rejiminin kurumlarından birinde sivil şoför olarak çalışan bir tanık, Doğu Guta’daki Deyr el Asafir kasabasında yaşananları anlattı. Ekim 2012’de bir akşam iş yerinden arandığını ve bir görev için hazırlanmasının istendiğini kaydeden tanık, “Şam Havalimanı yolundaki beşinci köprüde şafak vakti düzinelerce askeri araç ve traktör vardı. Deyr el Asafir’de sivilleri öldürmek için talimat bekliyorlardı. Operasyonu Tuğg. Muhammed Duyoub, Hava Kuvvetleri İstihbaratından Binbaşı Bessam ve ordudan birkaç subay yönetiyordu. O gece evleri basıp 25’ten fazla sivili yakarak öldürdüler” dedi.

Katliamı anlatan tanık, şahit olduklarını unutamıyor.

İŞTE O VAHŞET

Tanık, baskınlardan birinde kuşatılan evde yaşananları da şöyle anlattı: “Hava Kuvvetleri İstihbarat subayı eline gaz bidonunu aldı. Çocuklar ve kadınları içeri götürdü. Tehdit edeceğini düşündüm, yakacağı asla aklıma gelmezdi. Çocukların ‘Allah rızası için bizi yakma’ çığlıklarını duydum. O ses hala kulaklarımdan gitmiyor.”

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Yakılarak katledilen aile fertlerinin isimlerinin “Memduh, Muhammed, Ayman, Mamun, Zühyr ve Abdullah Cakmire” olduğu açıklandı. Haber sitesinde, Dera’da 2011-2013 yılları arasında tutukluların rejim askerlerince müzik eşliğinde çöle götürülüp diri diri yakıldığı görüntüler de yayınlandı.

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