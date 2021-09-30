Dünya Kafkaslarda İran gerilimi
ORTADOĞU AVRUPA

Kafkaslar’da İran gerilimi

Azerbaycan’ın Karabağ’ı kurtarmasından rahatsız olan İran, son 2 aydır bu bölgedeki Ermenilere TIR’lar dolusu malzeme ve akaryakıt gönderiyor. Azerbaycan’ın bilgisi dışında Laçin koridorunun kullanıldığı sevki- yat, Bakü’nün verdiği notaya rağmen kesilmedi. İran, Azerbaycan ve Türkiye ile Pakistan’ın “3 Kardeş” tatbikatından sonra da gözdağı için Azerbaycan sınırında tatbikat yaptı. Sınıra askeri yığınak da var.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kafkaslar’da İran gerilimi
İran; Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan’ın ortak tatbikatının ardından Bakü’yü tacize başladı.

Karabağ savaşında Ermenistan’a silah yardımı yapan İran, bu tavrını sürdürüyor. İran TIR’ları ile akaryakıt tankerleri Azerbaycan’ın bilgisi dışında Temmuz ve Ağustos aylarında Karabağ’a girerek Laçin koridoru üzerinden Hankendi’deki Ermenilere yardım götürdü. Geçiş için Rus barış güçlerinin geçici olarak konuşlandığı bölgeler kullanıldı.

Ermenistan’a desteğini gizlemeyen İran’ın hedefinde Azerbaycan var
DÜNYA
Ermenistan’a desteğini gizlemeyen İran’ın hedefinde Azerbaycan var

İRAN ÜZERİNDEN 70 TIR HANKENDİ’YE GİRİŞ YAPTI

  • 11 Temmuz’dan 8 Ağustos’a kadar ne taşıdığı bilinmeyen İran tırları, Laçin koridoru üzerinden Hankendi’ye 70 kez giriş çıkış yaptı. Azerbaycan makamları İran’ın Azerbaycan Büyükelçisi Seyyid Abbas Musavi Dışişleri Bakanlığı’na çağırarak nota verdi ancak netice alamadı. 11 Ağustos - 10 Eylül tarihleri arasında da nakliyat devam etti. Bu tarihler arasında da Hankendi’ye 58 TIR giriş çıkış yaptı. Bu TIR’lardan bazıları tanınmamak için Ermeni plakaları taktı. Laçin koridorunda durumu kontrol etmekle sorumlu olan Rus güçleri yine ihlalleri görmezden geldi.

Ermenilere TIR'lar dolusu sevkiyat
Ermenilere TIR'lar dolusu sevkiyat

SEVKİYATLAR DA DURMADI

Diplomatik Tahran’ı tekrar uyaran Azerbaycan, bölgeye karakol kurarak İran’dan gelen kamyonları denetlemeye başladı. Bazı TIR sürücüleri gözaltına alındı, İran’ın girişimleri ile geri bırakıldı. Rus Barış Gücü’ne de bir mektup yazılarak “Karabağ’a kaçak yük geçişine izin verilmemesi” istedi. İran’la Azerbaycan arasında konuya ilişkin görüşmeler devam ederken bir krizde Türkiye ile Azerbaycan’ın Hazar Denizi’nde ortak düzenlediği tatbikatla patlak verdi.

Tatbikatta üç ülkenin ilişkileri daha da güçlendirildi. Türk askeri ve Azerbaycanaskerinin bu pozu tatbikatın sembol görseli oldu.
Tatbikatta üç ülkenin ilişkileri daha da güçlendirildi. Türk askeri ve Azerbaycanaskerinin bu pozu tatbikatın sembol görseli oldu.

Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan özel kuvvetleri Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de ortak askeri tatbikat gerçekleştirdi.
Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan özel kuvvetleri Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de ortak askeri tatbikat gerçekleştirdi.

TATBİKATLAR RAHATSIZ EDİCİ

  • İran, Türkiye’nin Hazar Denizi’ndeki tatbikat yapmasının Hazar’a kıyı ülkeler anlaşmasına aykırı olduğunu iddia etti. İki ülke arasında bu konudaki görüşmeler devam ederken, bu kez de Türkiye-Azerbaycan ve Pakistan’ın yaptığı ‘3 Kardeş’ tatbikatı ipleri gerdi. İran Bakü’yü tehdit etti. Ayetullah Hamaney’in Erdebil temsilcisi Seyyid Hasan Amili, Azerbaycan’ı kastederek “Aslanın kuyruğu ile oynama” dedi. Bir sonraki adım da Azerbaycan sınırında askeri tatbikat yapmak oldu. İran uçak ve helikopterleri Azerbaycan topraklarının 100 metre ötesinde uçuş yaptı. Ayrıca sınıra ciddi askeri yığınak yapıldı.

Bu tatbikat 30 yıldır neden yapılmadı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran’ın tatbikatına tepki göstermişti. Aliyev, İran TIR’larının geçen yıl sonbaharda Karabağ kurtarılmadan önce de düzenli olarak bölgeye yasadışı şekilde giriş yaptığına işaret etti. Aliyev, “İran TIR’larının yasa dışı şekilde Karabağ bölgesine gitmesi ilk kez olmuyor. Azerbaycan’ın, İran’a bu uygulamaya son vermesi yönündeki çağrısından sonra 11 Ağustos-11 Eylül arasında yaklaşık 60 İran TIR’ı yasa dışı şekilde Karabağ’a hareket etti. Azerbaycan arazisinden geçen yolu kontrol etmeye başladık ve sonrasında Karabağ’a giden TIR’ların sayısı sıfıra indi … Azerbaycan topraklarını kullanmak istiyorlarsa vergi ödemeliler” diye konuşmuştu.

Abone Ol Google News
ABD Patriot satsaydı gerek kalmayacaktı

ABD Patriot satsaydı
gerek kalmayacaktı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan New York Times'a S-400 açıklaması.
Kafkaslar’da İran gerilimi

Kafkaslar’da İran gerilimi

Son 2 aydır Ermenilere malzeme ve akaryakıt gönderiyor.
Suriyede barış Türkiye ve Rusyaya bağlı

Suriye'de barış Türkiye ve Rusya'ya bağlı

Erdoğan ile Putin'in 2 saat 45 dakikalık görüşmesinde kritik konular masada oldu.
İKA’lar mesaide

İKA’lar mesaide

​İnsansız Kara Araçları, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda göreve başladı.
Altısı bir arada

Altısı bir arada

​Başbakanlık hayali için toplanacaklar.
TMMOB'den PKK <br>kanalına basın ödülü

TMMOB'den PKK
kanalına basın ödülü

​Kadın teröristlerle ilgili haber yapan Hollanda merkezli kanalda sık sık elebaşları boy gösteriyor.
Başkan Yılmaz'dan Vişne Caddesi'ne ziyaret

Başkan Yılmaz'dan Vişne Caddesi'ne ziyaret

​Yıldırım'dan Vişne Caddesi esnafına tam destek
Para da bomba da Suriye’den

Para da bomba da Suriye’den

​İstanbul'da otogarda 5 kg patlayıcı madde ele geçirilmesine ilişkin hazırlanan iddianame tamamlandı.
Üç hafta sürüyor

Üç hafta sürüyor

Tedbirler unutuldu grip patladı.
12 avrodan<br> 85 avroya yükseldi

12 avrodan
85 avroya yükseldi

​Avrupa'da doğal gaz fiyatı 7 kat arttı.
Gözleri döndü

Gözleri döndü

​Yahudiler İbrahim Camii'ni basıp dans etti.
FETÖ mülki <br>idareye böyle sızdı

FETÖ mülki
idareye böyle sızdı

​Köy köy dolaşıp zeki öğrenci aradılar.
Uşak'ta <br>heyecanlandıran keşif

Uşak'ta
heyecanlandıran keşif

400 kaya mezarı tespit edildi.
Kovid'in ilacı<br>Van Gölü'nde saklı

Kovid'in ilacı
Van Gölü'nde saklı

​Hazırlanan sprey virüsün çoğalmasını engelliyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.