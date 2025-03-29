Kalanları da açlıktan öldürecek

Terör devleti İsrail'in ateşkesi bozmasıyla birlikte uyguladığı tam abluka Gazze'de zaten tükenme noktasında olan insani durumu yıkımla karşı karşıya bırakıyor. Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) tarafından İsrail’in ablukası altındaki Gazze Şeridi’nde son duruma ilişkin yapılan açıklamada, "Gazze’deki yüz binlerce insan, gıda stoklarının tükenmesi ve sınırların yardıma kapalı kalması nedeniyle yeniden açlık ve yetersiz beslenme riskiyle karşı karşıya" denildi. Gazze Şeridi’ndeki askeri faaliyetlerin genişlemesinin gıda yardımı operasyonlarını ciddi şekilde kesintiye uğrattığı belirtilen açıklamada, operasyonların yardım çalışanlarının hayatını da tehlikeye attığı aktarıldı. yetkililer durumun devam etmesi halinde açlıktan ve salgın hastalıklardan ölümlerin yaşanacağı uyarısında bulundu.





3 HAFTADIR GIRIŞ OLMADI

Açıklamada, WFP’nin ve gıda sektöründeki ortaklarının 3 haftan fazla bir süredir bölgeye yeni gıda tedariki getiremedikleri kaydedilirken, "Sınır kapılarının kapanması, insani veya ticari herhangi bir ürünün girişini engelliyor. WFP’nin Gazze Şeridi’nde yaklaşık 5 bin 700 ton gıda stoku kaldı. Bu, WFP operasyonlarını en fazla 2 hafta boyunca desteklemeye yetecek kadar" ifadeleri kullanıldı.





1 MILYON IÇIN 30 BIN TON

Güvenlik durumunun kötüleştiği belirtilen açıklamada, insanların hızlı bir şekilde yer değiştirmesi ve artan ihtiyaçlar nedeniyle, Gazze Şeridi’nde mümkün olduğunca fazla gıdanın, mümkün olan en hızlı şekilde dağıtılmasına karar verildiği vurgulandı. Açıklamada, "WFP ve gıda güvenliği sektöründeki ortaklar, sınır kapıları açılırsa Gazze Şeridi’ne getirilmek üzere dışarıda 85 bin tondan fazla gıda ürünü depoladı. WFP, yaklaşık 1,1 milyon kişinin temel ihtiyaçlarını karşılamak için her ay 30 bin ton gıda ihtiyaç duyuyor" denildi.





ÇADIRLAR ÇÖP YIĞINLARI ARASINDA

Öte yanda Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA), Gazze’de hızla büyüyen atık krizinin halk sağlığını ciddi şekilde tehdit ettiğini bildirdi. UNRWA'nın X hesabından Gazze Şeridi'ndeki çöp krizine dair paylaşım yapıldı. Ajans, birçok kişinin çöp yığınları arasında kurulan çadırlarda yaşamak zorunda kaldığını vurgulayarak, derinleşen krizin çevresel ve sağlık risklerini artırdığını belirtti. UNRWA, ağır insani koşullar altındaki Filistinlilerin yaşam mücadelesinin giderek zorlaştığını kaydetti. UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini önceki gün yaptığı açıklamada, Gazze'ye 3 haftayı aşkın bir süredir hiçbir insani yardım girmediğini ve bunun, savaşın başından bu yana yardım girişi olmadan geçen en uzun süre olduğunu belirtmişti.



