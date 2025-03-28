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İsrail'in Refah'a düzenlediği hain saldırda bir kişi şehit oldu

İsrail'in Refah'a düzenlediği hain saldırda bir kişi şehit oldu

08:3428/03/2025, Cuma
AA
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İsrail'in insanlık dışı saldırılarında bugüne kadar 50 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail'in insanlık dışı saldırılarında bugüne kadar 50 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine düzenlediği hava saldırısında bir Filistinli vatandaşın şehit olduğu bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberinde, İsrail savaş uçaklarının Refah'ın doğusundaki El-Meşru kavşağı civarında Filistinlileri hedef aldığı belirtildi. Haberde, bir kişinin hayatını kaybettiği hain saldırıda yaralıların da bulunduğu ifade edildi.


İsrail askeri araçlarının da Han Yunus'un doğusundaki Abesan el-Kebira kasabasının doğusuna yoğun ateş açtığı kaydedilen haberde, İsrail topçu birliklerinin ise Gazze şehrinin doğusundaki El-Tuffah Mahallesi Surani Dağı civarını bombaladığı aktarıldı.



#1 Filistinli öldüs
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