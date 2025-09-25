Kan donduran olay: Kızının cesedini 20 yıl dondurucuda sakladı, yakalanınca her şeyi itiraf etti

Japonya basınındaki haberlere göre, İbaraki eyaletindeki Ami kasabasında yaşayan 75 yaşındaki kadın, akrabasıyla polis merkezine giderek kızının cesedinin evindeki dondurucuda olduğunu söyledi.





Polis, kadının "20 yıl önce, cesedin kokusu tüm evi sarmıştı, ben de bir dondurucu satın alıp, onu oraya koydum." ifadelerini kullandığını aktardı.

Japon polisi, 25 Eylül'de kızının cesedini yirmi yıl boyunca dondurucuda sakladığını itiraf eden 75 yaşındaki bir kadının tutuklandığını bildirdi.





Kimliğinin açıklanmasını istemeyen yerel bir polis sözcüsünün verdiği bilgiye göre, soruşturmacılar 23 Eylül'de Tokyo'nun kuzeydoğusundaki Ibaraki vilayetindeki K eiko Mori'nin evindeki derin dondurucuda yetişkin bir kadının cesedini buldu .





Sözcü, Mori'nin "1975 doğumlu, hayatta olsaydı 49 veya 50 yaşında olacak kızı Makiko olduğunu" söylediğini aktardı.





Her detayı kan dondurdu

"Çürüme ilerliyordu" diyen uzman, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılacağını kaydetti. Mori, 23 Eylül'de bir akrabasıyla birlikte polise giderek cesedi dondurucuda sakladığını bildirdi. Sözcü, araştırmacıların Mori ile birlikte evi ziyaret ettiklerinde, cesedin üzerinde tişört ve iç çamaşırı olduğunu, dondurucunun içinde yüzüstü diz çökmüş halde bulunduğunu söyledi.





Mori, ceset terk ettiği şüphesiyle tutuklandı.















