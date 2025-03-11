Kanada Başbakanı Trudeau meclisten ayrılırken koltuğunu da yanında götürdü

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kanada’yı “51. eyalet” yapma önerileriyle başlayan tartışma, Trump'ın , Trudeau’ya “vali” diye hitap etmesiyle gerilimi tırmandırdı. Trump karşısında güçlü bir duruş sergilemeyen Trudeau, önce Liberal Parti içinde ardından da tüm Kanada halkı tarafından sertçe eleştirildi.





İstifa etmişti

Eleştirileri kabul edemeyen Justin Trudeau, 9 yıllık görev süresinin ardından 6 Ocak 2025’te istifa ettiğini açıkladı. Trudeau, parti içi baskılar ve Trump’ın yüzde 25’lik gümrük vergisi tehditleriyle mücadele ederken, kamuoyu desteğini de kaybetti.

Sandalyesini de yanında götürdü

Hükümetteki görevi sona eren Trudeau, seçim sonrası meclisten ayrılırken dikkat çeken bir davranışta bulundu. Trudeau, 9 yıldır görev yaptığı Avam Kamarası'ndaki sandalyesini de yanında götürdü. Koltuğu Parlamento binası dışına taşırken görülen Trudeau, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına da dilini dışarı çıkararak poz verdi.







