|
Dünya

Kanada Başbakanı Trudeau: Türkiye'ye yardım yapmaya hazırız

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Türkiye’de meydana gelen depremlerle ilgili yardıma hazır olduklarını açıkladı.

20:34 . 6/02/2023 Pazartesi
AA
Justin Trudeau

Justin Trudeau

Kanada Başbakanı
Justin Trudeau
, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye ve Suriye'den gelen haberler ve görüntüler içler acısı. Düşüncelerimiz bu büyük depremlerden etkilenen herkesle. Kalplerimiz sevdiklerini kaybedenlerle birlikte. Kanada, yardım sağlamaya hazır.’’ dedi.

Depremzedeler için yardım kampanyası

Öte yandan depremler nedeniyle merkezi Kanada’nın Toronto kentinde bulunan Kanada Diyanet Vakfı yardım kampanyası başlattı.

Türkiye’nin Toronto Din Hizmetleri Ataşesi Cihan Yalçınkaya, yaptığı açıklamada, yardım kampanyası ile felaketi yaşayanların yanında yer almak istediklerini söyledi.

Yalçınkaya, "Ülkemizin pek çok yerinde hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Devletimiz, tüm kurumlarıyla birlikte milletimizin yardımına koşuyor. Bizler de AFAD, Türk Kızılay ve Türkiye Diyanet Vakfımızla birlikte çalışarak desteklerinizi milletimize ulaştırıyoruz." diye konuştu.

Merkezi Burlington kentinde bulunan Islamic Relief Canada (IRC) isimli insani yardım kuruluşu da yardım kampanyası başlattı.



#İslamic Relief Canada
#Kahramanmaraş depremi
#Kanada
#Kanada Başbakanı Justin Trudeau
#Kanada Diyanet Vakfı
19 dakika önce
default-profile-img
Kanada Başbakanı Trudeau: Türkiye'ye yardım yapmaya hazırız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle yedi gün süreyle millî yas ilan edildi
Gaziantep'in Nizip ilçesinde yıkılan bir binanın enkazından 4 kişinin sağ çıkarıldığı anlar
Trabzon depremzedeleri misafir etmeye hazır
Deprem bölgesinden yürek yakan kareler
Sinan Ateş cinayetinin firari şüphelisi yakalandı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.