Kanada Başbakanı Trudeau: Türkiye'ye yardım yapmaya hazırız

, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye ve Suriye'den gelen haberler ve görüntüler içler acısı. Düşüncelerimiz bu büyük depremlerden etkilenen herkesle. Kalplerimiz sevdiklerini kaybedenlerle birlikte. Kanada, yardım sağlamaya hazır.’’ dedi.

, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye ve Suriye'den gelen haberler ve görüntüler içler acısı. Düşüncelerimiz bu büyük depremlerden etkilenen herkesle. Kalplerimiz sevdiklerini kaybedenlerle birlikte. Kanada, yardım sağlamaya hazır.’’ dedi.

Yalçınkaya, "Ülkemizin pek çok yerinde hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Devletimiz, tüm kurumlarıyla birlikte milletimizin yardımına koşuyor. Bizler de AFAD, Türk Kızılay ve Türkiye Diyanet Vakfımızla birlikte çalışarak desteklerinizi milletimize ulaştırıyoruz." diye konuştu.