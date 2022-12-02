Dünya Kanadada seri katil dehşeti
AMERİKA

Kanada'da seri katil dehşeti

Son yıllarda yerlilere yönelik ayrımcılık ve insan hakları ihlalleriyle gündemde olan Kanada'da bu kez seri cinayetler konuşuluyor. 35 yaşındaki bir zanlı, 4 yerli kadının ölümünden sorumlu tutuluyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Kanadada seri katil dehşeti
Arşiv

Kanada, 4 yerli kadın cinayetini konuşuyor.

35 yaşındaki katil zanlısı, mayıs ayında, bir yerli kadının ölümünden sorumlu tutulup tutuklandı.

Soruşturma kapsamında, zanlının, üç cinayetle daha bağlantısı olduğu ortaya çıktı.

Dördüncü kurbanın henüz ismi belirlenemedi. Öldürülen kadınların yerli olması dikkati çekti.

Kanada tarihinin kara lekesi: Yatılı kilise okulları

Kanada son yıllarda yerlilere yönelik ayrımcılık ve insan hakları ihlalleri ile gündemde.

Yatılı kilise okullarının bahçelerinde yerli çocuklara ait kayıtsız toplu mezarlar bulunmuştu.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Kanada'da kilise okullarındaki istismarlar nedeniyle özür dilemişti.

Kanada'da kamyoncu ayaklanması: Olağanüstü hal ilan edildi
FOTOĞRAF 25
Title
Başkentteki durumu görüşmek üzere toplanan Ottawa Polis Kurulu, yaşananları ülke çapında ayaklanma ve Ottawa’yı da bu ayaklanmanın ortasında kalmış kuşatma altında bir şehir olarak nitelendirdi.
Title
Ottawa Polis Kurulu Başkanı Diane Deans, yaptığı açıklamada, “Bu işgalin sekizinci günündeyiz. Şehrimiz kuşatma altında. Bu grup, hükümetin her düzeyindeki yaptırım eksikliğinden cesaret alıyor. Bu grup demokrasimiz için bir tehdittir. Gördüğümüz şey, bir Ottawa şehri sorunundan daha büyük. Bu ülke çapında bir ayaklanmadır. Bu delilik. Buna son vermek için somut bir plana ihtiyacımız var.” dedi.
Title
Deans, protestonun Kanada’nın tüm kentlerine yayıldığına işaret ederek, “Toplumumuzdaki bu tür terörizmin bu şekilde devam etmesine izin veremeyiz” diye konuştu.
Title
Kanada Kamu Güvenliği Bakanı Marco Mendicino da bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, protestoların yasal sınırı aşıp işgale dönüştüğüne inanıp inanmadığı sorusunu cevapladı.
Title
Bakan Mendicino, “Kimse yasaların üstünde değil. Buna bir an önce barışçıl bir çözüm bulunmalı. İlgili unsurlar olduğunu düşünüyorum. Yakıt bidonları getiren insanları gördüğünüzde, tehdit edilmiş, taciz edilmiş ve saldırıya uğrayanları duyduğunuzda insanlar kendilerini güvende hissetmiyorlar. Bu yüzden Ottawa polisinin yaptırımları hızlandırdığını görmemiz gerçekten önemli. ifadelerini kullandı.
Title
Ottawa Belediye Başkanı Jim Watson, şehir merkezinin kontrolden çıktığını belirterek, olağanüstü hal ilan ettiğini duyurdu.
Title
Başkan Watson yaptığı açıklamada, protestocuların kontrolü ele geçirdiğinin açık olduğunu belirterek, Bu noktada durum tamamen kontrolden çıktı. Bizden çok daha fazlalar. Polis şefine bu faaliyetler söz konusu olduğunda çok daha çevik ve proaktif olmamız gerektiğini belirttim. şeklinde konuştu.
Title
Ottawa polisi de olağanüstü hal yetkisine dayanarak, Göstericilere maddi destek getirmeye çalışan herkes tutuklanabilir açıklaması yaptı ve şehir merkezindeki protestoculara yakıt ve malzeme tedariki yapılmaması konusunda halkı uyardı.
Title
ABDnin eski Kanada Büyükelçisi Bruce Heyman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABDdeki grupların birçok kişinin işgal dediği Kanadanın başkentindeki eyleme müdahale etmeyi bırakması gerektiğini belirtti.
Title
Heyman, “ABDdeki hiçbir grup hiçbir koşulda Kanadadaki yıkıcı faaliyetleri finanse etmemelidir’’ paylaşımında bulundu
Title
Kamyoncuların protesto eylemleri için açılan ve daha sonra durdurulan bağış kampanyasına, ABD’deki grupların büyük miktarlarda bağış yaptıkları ileri sürülmüştü.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Kanada'da kamyoncu ayaklanması: Olağanüstü hal ilan edildi
Kanada'nın başkenti Ottawa'da 29 Ocak'ta başlayan ve halen devam eden aşı karşıtı kamyoncuların eylemi, "ülke çapında ayaklanma" olarak değerlendirildi. Ottawa Belediye Başkanı Jim Watson, şehir merkezinin "kontrolden çıktığını" belirterek, olağanüstü hal ilan ettiğini duyurdu.


Suriye sınırında görev yapan Mehmetçik yerli silah ve teçhizatlarla vatan nöbetinde

Suriye sınırında görev yapan Mehmetçik yerli silah ve teçhizatlarla vatan nöbetinde
Sahne Ronaldonun

Sahne Ronaldo'nun

​Dünya Kupası'nda günün programı.
2024te tek haneye düşecek

'2024'te tek haneye düşecek'

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan enflasyon mesajı.

İçişleri LGBT için özel merkez kuran Nilüfer Belediyesi'yle ilgili harekete geçti.

Van Gölü'nün kalbindeki sır ortaya çıktı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.