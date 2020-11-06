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Dünya Karabağda 2 bin 600 km2 artık özgür
AVRUPA

Karabağ’da 2 bin 600 km2 artık özgür: Azerbaycan'da son durum ne?

Karabağ’da 2 bin 600 km2 artık özgür

Azerbaycan ordusu, Ermenistan işgalindeki 2 bin 618 kilometrekareyi özgürleştirdi. Karabağ’a başlatılan operasyonlarda 40 gün geride kalırken, 4 şehir 199 köy işgalden kurtarıldı. Azerbaycanlı emekli Albay Şair Ramaldanov, “Hedef Dağlık Karabağ ya da işgal altındaki 7 reyon değil, Karabağ’ın bütünüdür. Azerbaycan ordusu son düşman kovuluncaya kadar durmayacak” dedi.

Ayşe Mine Alioğlu Yeni Şafak
Ermenistan ordusuna ait bir kışla imha edildi. Terter istikametinde Tonaşen köyünde konuşlu kışla, dün top atışlarıyla vuruldu. Ermenistan ordusu 10. Muhrip Tümeni 7. Muhrip Alayının kışla, karargah, cephane ve diğer askeri altyapısı imha edildi.
Ermenistan ordusuna ait bir kışla imha edildi. Terter istikametinde Tonaşen köyünde konuşlu kışla, dün top atışlarıyla vuruldu. Ermenistan ordusu 10. Muhrip Tümeni 7. Muhrip Alayının kışla, karargah, cephane ve diğer askeri altyapısı imha edildi.

Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’da işgali sonlandırmak için başlattığı ‘Vatanseverlik Savaşı’nda 40 gün geride kaldı. Karabağ’ın can damarı olan Şuşa’nın kapısı konumundaki Daşaltı bölgesi ele geçirildi. Şuşa adım adım kuşatılırken, Azerbaycan ordusunun Hankendi yönündeki ilerleyişi Ermenilerde paniğe sebep oldu. Çatışmalardan önce 56 bin olan şehir nüfusu 16 bine kadar düştü. Bölgeden kaçanların rotası Ermenistan oldu. Ermenistan-Karabağ arasındaki lojistik hat konumundaki Laçin koridoru yönünde ilerleyiş sürüyor. Azerbaycan askerlerinin Laçin boğazına 10-12 km uzakta olduğu, Laçin’e giden bazı yolların Azerbaycan’ın kontrolüne geçtiği öğrenildi.

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4 ŞEHİR, 199 KÖY KURTARILDI

Azerbaycan ordusunun 27 Eylül’de başlattığı karşı saldırılarda bugüne kadar 4 şehir, 3 yerleşim yeri ve 199 köy işgalden kurtarıldı. Şimdiye kadar Cebrail şehri ve bölgenin 77 köyü, Fuzuli şehri ve bölgenin 30 köyü, Zengilan şehir merkezi, 2 kasabası, 46 köyü, Hadrut kasabası ve Hocavend bölgesinin 20 köyü, Tatar ilçesine bağlı 3 köy, Gubadlı şehri ve bölgenin 23 köyü ile Ağdara ve Murovdag yönündeki stratejik yükseklikler Ermeni ordusundan temizlendi. Temizlenen son bölgelerle birlikte Karabağ’da Ermeni işgali altındaki 12 bin 88 kilometrekarenin 2 bin 618 kilometrekaresi Azerbaycan tarafından ele geçirildi. Bu, işgal edilen bölgelerin toplam % 22’sini, Azerbaycan ülke topraklarının ise yüzde 3’ünü oluşturuyor.

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SON DÜŞMAN KOVULUNCAYA KADAR

  • Gelişmeler hakkında Yeni Şafak’a konuşan Azerbaycanlı emekli Albay Şair Ramaldanov, Azerbaycan ordusunun işgal altındaki toprakların her karışını özgürleştirmeye kararlı olduğunu söyledi. Şuşa ve Laçin’in stratejik önemini anlatan Ramaldonov, “Şuşa Karabağ’ın kalbidir. Laçin koridorunun tutulmasıyla da Ermenilerin lojistik hattı kesilecektir. Azerbaycan ordusu için hedef Dağlık Karabağ ya da işgal altındaki 7 reyon değildir. Karabağ’ın bütünüdür. Azerbaycan ordusu düşman kovuluncaya kadar durmayacaktır” dedi.
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