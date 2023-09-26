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Karabağ’da yakıt depolama tesisindeki patlamada can kaybı 125’e yükseldi

Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki Hankendi kentinde dün benzin depolama tesisinde meydana gelen patlamada can kaybı arttı. Ermeni çetelerce işgal altında bulunan Askeran'daki patlama sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 125'e yükseldiği bildirildi.

23:20 . 26/09/2023 Salı
IHA
Karabağ'da benzin depolama tesisindeki patlamada can kaybı 125'e yükseldi.

Karabağ'da benzin depolama tesisindeki patlamada can kaybı 125'e yükseldi.

Azerbaycan’ın Hankendi kentinde dün benzin depolama tesisinde meydana gelen patlamada can kaybı 125’e yükseldi.



Karabağ bölgesindeki Hankendi kentinde dün benzin depolama tesisinde meydana gelen patlamada can kaybı arttı. Ermenistan Sağlık Bakanı Anait Avanesyan yaptığı açıklamada, patlamadaki can kaybının 20’den 125’e yükseldiğini bildirdi. Patlamada hayatını kaybeden 125 kişinin naaşlarının Ermenistan’a getirildiğini belirten Avanesyan, hayatını kaybedenlerin kimliklerinin belirlenmeye çalışıldığını söyledi. Dün Hankendi’deki patlamada ilk belirlemelere göre 290 kişinin yaralandığı açıklanmış, yaralıların durumunun kritik olduğunu belirtilmişti.


Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, patlamanın meydana geldiği Hankendi-Askeran yolu yakınlarındaki benzin depolama tesisinde çıkan yangının Azerbaycanlı itfaiyeciler tarafından söndürüldüğü bildirildi.



#Karabağ
#Hankendi
#Yakıt Deposu
#Patlama
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