Karadavi son yolculuğuna uğurlandı

Dünya Müslüman Alimler Birliğinin 96 yaşında vefat eden kurucu başkanı Yusuf el-Karadavi, dün son yolculuğuna uğurlandı. Karadavi için Katar’ın başkenti Doha’daki İmam Muhammed bin Abdulvehhab Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi.
Törene Katar devlet yetkilileri, Türkiye Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Karadaği, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ve Hareketin Yurt Dışı Başkanı Halid Meşal’in yanı sıra binlerce kişi katıldı. Mısırlı alimin cenazesi, kılınan namazın ardından Meseymir Kabristanı’nda toprağa verildi.