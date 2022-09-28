Dünya Karadavi son yolculuğuna uğurlandı
ORTADOĞU

Karadavi son yolculuğuna uğurlandı

Dünya Müslüman Alimler Birliğinin 96 yaşında vefat eden kurucu başkanı Yusuf el-Karadavi, dün son yolculuğuna uğurlandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Karadavi son yolculuğuna uğurlandı
. Karadavi için Katar’ın başkenti Doha’daki İmam Muhammed bin Abdulvehhab Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. T

Dünya Müslüman Alimler Birliğinin 96 yaşında vefat eden kurucu başkanı Yusuf el-Karadavi, dün son yolculuğuna uğurlandı. Karadavi için Katar’ın başkenti Doha’daki İmam Muhammed bin Abdulvehhab Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi.

Yusuf el-Karadavi
Yusuf el-Karadavi

Törene Katar devlet yetkilileri, Türkiye Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Karadaği, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ve Hareketin Yurt Dışı Başkanı Halid Meşal’in yanı sıra binlerce kişi katıldı. Mısırlı alimin cenazesi, kılınan namazın ardından Meseymir Kabristanı’nda toprağa verildi.

Yusuf el-Karadavi Hakk'a yürüdü
DÜNYA
Yusuf el-Karadavi Hakk'a yürüdü

Meteorolojiden dört il için sarı alarm

Meteorolojiden dört il için 'sarı' alarm

​İstanbul'da da sağanak görülecek.
Türkiyenin konuştuğu olay

Türkiye'nin konuştuğu olay

​Gaziantep'teki çocuk cinayetine ilişkin haberlerle ilgili yeni gelişme.
Kahraman polis memuru Sedat Gezer teröristlerle çatışarak ilerlemelerini önledi

Denizler hayalet ağlardan kurtuluyor

Denizler hayalet ağlardan kurtuluyor

​Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin paydaş olduğu proje ekonomiye katkı sağlayacak.

​İşe giderken sokak ortasında sırtından bıçaklandı.

​Hem Yunanistan'a zırhlı araç gönderdi hem de diyalog çağrısı yaptı

​Geleceğin süper besini Türkiye'de üretiliyor.

Erdoğan'dan HDP'ye sert gönderme.

​İYİ Parti 'küçük' diyerek dört partiyi gözden çıkardı

​Çevre illerde de hissedildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.