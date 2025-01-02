Karadavi'nin oğluna Lübnan'da gözaltı: Türk makamlarından destek istendi

İslam alimi Yusuf el-Karadavi ile oğlu şair ve aktivist Abdurrahman el-Karadavi
Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi'nin oğlu şair ve aktivist Abdurrahman el-Karadavi, Suriye ziyaretinin akabinde Lübnan'a geçerken Beyrut Uluslararası Havalimanı'nda kolluk kuvvetlerince gözaltına alındı. Altı gündür tecrit altında tutulan Karadavi, Suriye'deyken yaptığı konuşmada Arap ülkelerinin liderlerini tenkit etmiş, Şam'daki Emevi Camii önünde Beşşar Esed'in düşüşünü kutladığı videoları sosyal medyada paylaşmıştı. Yıllar öncesinde Mısır'da cuntacı Abdulfettah es-Sisi'ye karşı söylemlerinden dolayı 5 yıl hapis cezası alan Karadavi'nin Türk vatandaşlığı da bulunuyor.
Mısırlı İslam alimi Yusuf el-Karadavi'nin oğlu
şair ve aktivist Abdurrahman el-Karadavi, Suriye ziyareti dönüşünde
Lübnan'da gözaltına alındı.
Karadavi'nin Şam'da yaptığı bir konuşmada
Arap liderlerini eleştirdiği
sözler gündem olmuştu. Lübnan'ın gözaltı kararı sonrası Yeryüzü Avukatları Derneği (WOLAS)
Türkiye'ye
çağrıda bulundu.
"Türk makamlarına çağrımızdır"
"Türk makamlarına çağrımızdır"
Yeryüzü Avukatları Derneği'nin basın ofisinden yapılan açıklamada
Türkiye makamlarına çağrıda bulunularak,
Karadavi'nin Lübnan'daki gözaltı durumunun sona erdirilmesi yönünde
harekete geçilmesi
talep edildi.
Karadavi'nin
Mısır yahut Birleşik Arap Emirlikleri'ne
teslim edilmesi durumunda
"işkence ve ölüm cezasına kadar varan yaptırımlara"
maruz kalabileceğinin de belirtildiği açıklamada, Lübnan,
ivedilikle
kararından dönmeye çağrıldı.
Yeryüzü Doktorları Derneği tarafından yayımlanan açıklamanın tümü:
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