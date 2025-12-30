Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Kassam duyurdu: Gazze’nin sesi Ebu Ubeyde şehit oldu

Kassam duyurdu: Gazze’nin sesi Ebu Ubeyde şehit oldu

04:0030/12/2025, Salı
G: 30/12/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Ebu Ubeyde.
Ebu Ubeyde.

İsrail’in ağustos ayındaki saldırısında şehit düştüğü belirtilen Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde’nin şehadetini Hamas da resmi olarak duyurdu. Kassam’ın yeni sözcüsü Ebu Ubeyde’ye “Ümmetin güçlü sesi, ne büyüksün ki ey şehit kumandan Ebu Ubeyde; Kudüs’ün, direnişin ve Filistin halkının nabzıydın sen. Onlara sabır verdin, gönüllerini ferahlattın, umut oldun” diyerek veda etti. Ebu Ubeyde’nin İsrail’e meydan okuyan açıklamaları Filistin’e büyük moral oluyordu.

Terör devleti İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana artırdığı soykırım saldırılarına karşı ümmetin onurunu müdafaa eden ve sesi olan, İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin Ağustos ayında şehit olduğu iddia edilmişti. Hamas'ın askeri kanadı yeni sözcüsüyle paylaştığı videoda, üst düzey birçok şehidin ismini anarken, vicdanlı her insanın gönlünde taht kuran Ebu Ubeyde'nin de şehit olduğunu dün doğruladı. Yeni sözcünün, Ebu Ubeyde'nin şehadet haberinin duyururken kullandığı sözler şunlar oldu: "Bu makamda oturuyorsam, sen şehit olmuşsun diyedir. Bu makamın asıl sahibi sensin. Ümmetin güçlü sesi, ne büyüksün ki ey şehit kumandan Ebu Ubeyde; Kudüs'ün, direnişin ve Filistin halkının nabzıydın sen. Ümmetin evlatlarında sinelere kazınan derin etkiler bıraktın. Bir vakit olsun dahi, hiçbir güçlük altında halkının davasını bırakmadın. Bugün seni, ümmetimizin şehitler kervanına uğurluyoruz. Hakiki ismin ve künyen ile birlikte: Şehit Komutan Huzeyfe Semir Abdullah el-Kehlût..."



#Gazze
#Kassam Tugayları
#Ebu Ubeyde
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Zamanın suda yansıdığı masal köyü Hallstatt