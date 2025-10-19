Yeni Şafak
Kassam Tugayları enkazdan çıkan İsrailli esirleri Kızılhaç'a teslim etti

00:1019/10/2025, Pazar
AA
Kassam Tugayları, enkazdan çıkarılan İsrailli esirleri Kızılhaç’a verdi. (Foto: Arşiv)

İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze’deki ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında enkaz altından çıkarılan iki İsrailli esirin cesedini Uluslararası Kızılhaç Örgütü’ne teslim etti. Kızılhaç, cesetleri İsrail ordusuna ulaştırmak üzere bölgeden ayrıldı. Kimlik tespitinin ardından cesetlerin İsrailli esirlere ait olduğunun doğrulanması halinde, Gazze’de 16 İsrailli esirin cenazesinin kaldığı belirtiliyor. Hamas bugüne kadar toplam 13 İsrailli esirin cesedini teslim etmiş oldu.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında, enkazdan çıkarılan 2 İsrailli esirin cesedini daha Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC) heyetine teslim etti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Kızılhaç'ın cesetlerin bulunduğu tabutları teslim aldığı belirtildi.

Kızılhaç'ın cesetleri İsrail ordusuna teslim etmek için belirlenen noktaya doğru ilerlediği kaydedildi.

İsrailli esirlerin cesetlerinin İsrail ordusu tarafından teslim alındıktan sonra Ulusal Adli Tıp Kurumu tarafından kimlik tespiti çalışmalarının yapılması bekleniyor. Kimlik tespitinin yapılmasının ardından cesetlerin İsrailli esirlere ait olduğu onaylanırsa Gazze Şeridi'nde 16 İsrailli esirin cesedi kalmış olacak.

Hamas, daha önce 11 ceset teslim etmişti. Teslim edilen 11 cesetten birinin Nepal vatandaşı bir esire ait olduğu bildirilirken, İsrail, cesetlerden birinin İsrailli esire ait olmadığını iddia etmişti. Böylece 28 ölü esirden 18'i Gazze Şeridi'nde kalmıştı.

İsrail ise Gazze'den alıkoyduğu 135 Filistinlinin cenazesini iade etmişti.



