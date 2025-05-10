Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Kassam Tugayları Gazze'de İsrail piyade birliğine pusu kurdu: ölü ve yaralılar var

Kassam Tugayları Gazze'de İsrail piyade birliğine pusu kurdu: ölü ve yaralılar var

00:2810/05/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Kassam Tugayları'ndan İsrail birliğine pusu.
Kassam Tugayları'ndan İsrail birliğine pusu.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde İsrail piyade birliğini hedef alan komplike bir pusu kurulduğunu, askerlerden ölen ve yaralananlar olduğunu duyurdu.

Kassam, Telegram hesabından, 7 Mayıs'ta Refah'taki El-Meşru Kavşağı yakınlarında İsrail askerlerine karşı kurulan ve "Cehennemin kapıları" adını taşıyan pusu serisinin ikincisi olduğu belirtilen bir video yayımladı.

Kassam Tugayları

Videoda, pusunun nasıl kurulduğu önce yazılı olarak sonra da görsellerle anlatıldı. Açıklamada, önce içinde İsrail askerlerinin bulunduğu bir evin zemin katının tanksavar mermileriyle vurulduğu, sonra da askerlerle çatışmaya girildiği ifade edildi.

Ardından Kassam mensuplarının, bir tünele doğru ilerlediği, İsrail askerlerinin de daha önce patlayıcılarla tuzaklanmış bir yere doğru çekildiği aktarıldı.

İsrail askerlerinin söz konusu alana gelmesiyle birlikte patlayıcıların infilak ettirildiği, askerlerden ölen ve yaralananlar olduğu, bir İsrail helikopterinin ölü ve yaralıları nakletmek için bölgeye geldiğinin gözlendiği kaydedildi.

İsrail ordusundan bugün yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde 2 askerin öldüğü, 4'ünün de ağır yaralandığı duyurulmuştu.

İsrail'in, ateşkesi bozarak 18 Mart'ta Gazze'ye yeniden saldırılara başlamasının ardından bir süre karşılık vermeyen Kassam Tugayları, daha sonra İsrail askerleriyle yeniden çatışmayla ve onlara pusu kurmaya başlamıştı.



#gazze
#Kassam
#İsrail
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
GSB yaz gençlik kampları 2025 başvuruları başladı! Ulaşım, konaklama ve yemek ihtiyaçlarını Gençlik ve Spor Bakanlığı karşılayacak