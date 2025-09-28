Kassam Tugayları: İsrail saldırıları sonucu Gazze'deki rehinelerle iletişim kesildi

Hamas’ın silahlı kanadı Kassam Tugayları, İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü saldırılar nedeniyle İsrailli esirler Atan Angrest ve Omri Miran ile temasın kesildiğini duyurdu.

Öte yandan, İsrail’de halk bir kez daha sokaklara çıktı. Başbakan Binyamin Netanyahu’ya rehine anlaşması yapma ve Gazze’deki savaşı bitirme çağrısı yapıldı. Netanyahu’nun konutu ile ordu karargâhı önünde toplanan esir yakınları, ABD Başkanı Donald Trump’ın sunduğu yeni planın kabul edilmesini istedi.