Kassam Tugayları: İsrail saldırıları sonucu Gazze'deki rehinelerle iletişim kesildi

16:4428/09/2025, Pazar
Kassam Tugayları iki İsrailli esirle iletişimin kesildiğini duyurdu

Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları, İsrail'in Gazze Şehri'ne 24 saat boyunca hava saldırılarını durdurması çağrısı yaptı.

Hamas’ın silahlı kanadı Kassam Tugayları, İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü saldırılar nedeniyle İsrailli esirler Atan Angrest ve Omri Miran ile temasın kesildiğini duyurdu.

Açıklamada, Gazze Şehri’nin belirli bölgelerinde rehinelerin güvenliğinin sağlanabilmesi için İsrail’in yerel saatle 18.00’den başlayarak 24 saat boyunca hava operasyonlarını durdurması talep edildi.


Öte yandan, İsrail’de halk bir kez daha sokaklara çıktı. Başbakan Binyamin Netanyahu’ya rehine anlaşması yapma ve Gazze’deki savaşı bitirme çağrısı yapıldı. Netanyahu’nun konutu ile ordu karargâhı önünde toplanan esir yakınları, ABD Başkanı Donald Trump’ın sunduğu yeni planın kabul edilmesini istedi.


Haaretz gazetesine konuşan, son ateşkes kapsamında serbest bırakılan Doron Steinbrecher, “Rehinelerin özgürlüğünün İsrail’in en öncelikli meselesi olduğuna inanmak istiyorum” ifadelerini kullandı.



