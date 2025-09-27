Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Trabzon
Trabzon'da binlerce kişi Gazze için yürüdü

Trabzon'da binlerce kişi Gazze için yürüdü

17:2327/09/2025, Cumartesi
IHA
Sonraki haber
Trabzon
Trabzon

Trabzon’da binlerce kişinin katılımıyla "Trabzon’dan Kudüs’e Gönül Köprüsü" etkinliği gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş
Caddesi’nden başlayan yürüyüş Ganita sahilinde son bulurken, 10 kilometrelik bisiklet turu da büyük ilgi gördü.

"Özgür Filistin İçin Hareket Et!" sloganıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen
"Trabzon’dan Kudüs’e Gönül Köprüsü"
etkinliğine Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve eşi Arzu Genç, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum müdürleri ve binlerce vatandaş yer aldı. Kahramanmaraş Caddesi’nden başlayan yürüyüş, Uzun Sokak üzerinden Ganita sahiline kadar devam etti. Etkinlik kapsamında ayrıca 10 kilometrelik bir bisiklet turu da gerçekleştirildi.


"Sessiz kalmıyoruz, susmuyoruz"


Etkinlikte konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç,
"Trabzon’umuzdan insanların ortak vicdanına ses vermek, kardeşlik bağlarımızı pekiştirmek ve mazlumların yanında dimdik durduğumuzu tüm dünyaya haykırmak için buradayız. Gazze’ye uzanan bu gönül köprüsü sadece bir yürüyüş değil; merhametin, adaletin ve insanlığın ortak çağrısıdır. Çocukların süremediği bisikletleri pedallamak bugün bir eğlence değil, yarınlara umut taşıyan bir dayanışmadır. Gazze uzun yıllardır zulümle, yoksullukla ve bombalarla mücadele ediyor; bizler ise ‘sessiz kalmıyoruz, susmuyoruz, haykırıyoruz’ diyerek bu acıya ortak oluyoruz"
ifadelerini kullandı.

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım ise yaptığı konuşmada,
"Bugün Trabzon’da sadece bir etkinlik için değil, vicdanın sesi olmak için buluştuk. Siz kıymetli hemşehrilerimizin, annelerimizin, babalarımızın, gençlerimizin, çocuklarımızın gözlerinde Filistinli yavruların çektiği acıyı görüyorum. Onların gözyaşlarına ortak oluyor, onların feryadını buradan dünyaya duyuruyoruz. Zulmün, haksızlığın ve hukuksuzluğun karşısında dimdik duran siz değerli Trabzonlularla gurur duyuyorum. Hepinizi saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum"
dedi.

Konuşmaların ardından çeşitli etkinlikler düzenlendi.


#trabzon
#gazze
#Kahramanmaraş
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
100 bin taşerona kadro müjdesine sıra geldi: TYP, KİT, belediye şirket işçileri, taşerona kadro...