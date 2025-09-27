Trabzon'da binlerce kişi Gazze için yürüdü

Trabzon
Trabzon’da binlerce kişinin katılımıyla "Trabzon’dan Kudüs’e Gönül Köprüsü" etkinliği gerçekleştirildi.
Kahramanmaraş
Caddesi’nden başlayan yürüyüş Ganita sahilinde son bulurken, 10 kilometrelik bisiklet turu da büyük ilgi gördü.
"Özgür Filistin İçin Hareket Et!" sloganıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen
"Trabzon’dan Kudüs’e Gönül Köprüsü"
etkinliğine Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve eşi Arzu Genç, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum müdürleri ve binlerce vatandaş yer aldı. Kahramanmaraş Caddesi’nden başlayan yürüyüş, Uzun Sokak üzerinden Ganita sahiline kadar devam etti. Etkinlik kapsamında ayrıca 10 kilometrelik bir bisiklet turu da gerçekleştirildi.
"Sessiz kalmıyoruz, susmuyoruz"
Etkinlikte konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç,
"Trabzon’umuzdan insanların ortak vicdanına ses vermek, kardeşlik bağlarımızı pekiştirmek ve mazlumların yanında dimdik durduğumuzu tüm dünyaya haykırmak için buradayız. Gazze’ye uzanan bu gönül köprüsü sadece bir yürüyüş değil; merhametin, adaletin ve insanlığın ortak çağrısıdır. Çocukların süremediği bisikletleri pedallamak bugün bir eğlence değil, yarınlara umut taşıyan bir dayanışmadır. Gazze uzun yıllardır zulümle, yoksullukla ve bombalarla mücadele ediyor; bizler ise ‘sessiz kalmıyoruz, susmuyoruz, haykırıyoruz’ diyerek bu acıya ortak oluyoruz"
ifadelerini kullandı.
Trabzon Valisi Aziz Yıldırım ise yaptığı konuşmada,
"Bugün Trabzon’da sadece bir etkinlik için değil, vicdanın sesi olmak için buluştuk. Siz kıymetli hemşehrilerimizin, annelerimizin, babalarımızın, gençlerimizin, çocuklarımızın gözlerinde Filistinli yavruların çektiği acıyı görüyorum. Onların gözyaşlarına ortak oluyor, onların feryadını buradan dünyaya duyuruyoruz. Zulmün, haksızlığın ve hukuksuzluğun karşısında dimdik duran siz değerli Trabzonlularla gurur duyuyorum. Hepinizi saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum"
dedi.
Konuşmaların ardından çeşitli etkinlikler düzenlendi.
