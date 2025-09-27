Trabzon'da binlerce kişi Gazze için yürüdü

"Trabzon’umuzdan insanların ortak vicdanına ses vermek, kardeşlik bağlarımızı pekiştirmek ve mazlumların yanında dimdik durduğumuzu tüm dünyaya haykırmak için buradayız. Gazze’ye uzanan bu gönül köprüsü sadece bir yürüyüş değil; merhametin, adaletin ve insanlığın ortak çağrısıdır. Çocukların süremediği bisikletleri pedallamak bugün bir eğlence değil, yarınlara umut taşıyan bir dayanışmadır. Gazze uzun yıllardır zulümle, yoksullukla ve bombalarla mücadele ediyor; bizler ise ‘sessiz kalmıyoruz, susmuyoruz, haykırıyoruz’ diyerek bu acıya ortak oluyoruz"