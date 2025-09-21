Dört şehir için ‘turuncu’ kodlu uyarı: Heyelan, sel, su baskını ve yıldırımlara dikkat edin

“Aşırı yağışlar nedeniyle kapanan yolların açılması ve enerji kesintilerinin giderilmesi için ilgili ekiplerin çalışmaları devam etmektedir.

Turuncu yağış uyarısı verilen Rize, Giresun, Trabzon ve Artvin illerimizden sel, su baskını, toprak kayması ve mahsur kalma kapsamında gelen ihbarlarla ilgili olarak gerekli çalışmalar yapılmıştır, yol açma çalışmaları devam etmektedir. Olumsuz hava olaylarından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz.

Doğu Karadeniz'de halen devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Giresun ve Trabzon illerinde kuvvetli, Giresun'un doğu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleri, Rize ile Artvin'in kuzeyinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklenmektedir.