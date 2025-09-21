Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Rize
Dört şehir için ‘turuncu’ kodlu uyarı: Heyelan, sel, su baskını ve yıldırımlara dikkat edin

Dört şehir için ‘turuncu’ kodlu uyarı: Heyelan, sel, su baskını ve yıldırımlara dikkat edin

00:0621/09/2025, Pazar
G: 21/09/2025, Pazar
DHA
Sonraki haber
Rize, Giresun, Trabzon ve Artvin ili için turuncu uyarı verildi.
Rize, Giresun, Trabzon ve Artvin ili için turuncu uyarı verildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden gelen son değerlendirmelere göre; gök gürültülü sağanak nedeniyle yarın öğle saatlerine kadar; Rize, Giresun, Trabzon ve Artvin’de ‘turuncu’ uyarı verildiğini bildirdi.

AFAD, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden gelen son değerlendirmelere göre; gök gürültülü sağanak nedeniyle yarın öğle saatlerine kadar; Rize, Giresun, Trabzon ve Artvin’de turuncu uyarı verildiğini açıkladı. Bölgede iki gündür devam etmekte olan aşırı yağışlar sonucu sel ve taşkın meydana geldiği bildirilen açıklamada, gelen ihbarlara Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında müdahale çalışmaları devam etmekte olduğu belirtildi.

Başkanlık, turuncu uyarı verilen illerde meydana gelen yerlere; AFAD, 112 Acil Sağlık, Karayolları, DSİ, İtfaiye, Jandarma, Emniyet, Özel İdare, Belediye ve STK ekipleri toplamda; 2 bin 614 personel, 984 araç ile müdahalenin devam ettiğini bildirdi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

“Aşırı yağışlar nedeniyle kapanan yolların açılması ve enerji kesintilerinin giderilmesi için ilgili ekiplerin çalışmaları devam etmektedir.
Turuncu yağış uyarısı verilen Rize, Giresun, Trabzon ve Artvin illerimizden sel, su baskını, toprak kayması ve mahsur kalma kapsamında gelen ihbarlarla ilgili olarak gerekli çalışmalar yapılmıştır, yol açma çalışmaları devam etmektedir. Olumsuz hava olaylarından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz.
Doğu Karadeniz'de halen devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Giresun ve Trabzon illerinde kuvvetli, Giresun'un doğu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleri, Rize ile Artvin'in kuzeyinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklenmektedir.
Vatandaşlarımızın toprak doygunluğu da göz önüne alındığında başta heyelan olmak üzere sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz.”


#Rize
#Giresun
#Artvin
#Trabzon
#AFAD
#Sel
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KADEMELİ EMEKLİLİK 2025 SON AÇIKLAMALAR 20 EYLÜL! 2025 Kademeli emeklilik gelecek mi, ne zaman çıkacak?