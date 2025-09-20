Yeni Şafak
Doğu Karadeniz’i vuran yağmurda en fazla yağış Giresun’a düştü

13:0520/09/2025, Cumartesi
IHA
Doğu Karadeniz’de son 1 günde en fazla yağış 303 kg ile Giresun’un Çanakçı ilçesine düştü
Doğu Karadeniz’de son 1 günde en fazla yağış 303 kg ile Giresun’un Çanakçı ilçesine düştü

Doğu Karadeniz’de Meteoroloji’nin sarı alarm vermesinin ardından son bir günde metrekareye en fazla yağışın düştüğü yer 303 kilogram ile Giresun’un Çanakçı ilçesi olarak belirlendi.

Giresun’un ardından en fazla yağışlar Rize İkizdere Çağrankaya Yaylası’nda 172, Giresun Görele-Sis Dağı’nda 154, Rize Güneysu-Handüzü Yaylası’nda 144 ve Rize merkez Andon ise 133 kg olarak ölçüldü.

Öte yandan Giresun’un doğu kesimindeki Görele, Çanakçı ve Doğankent ilçelerinde dün akşam saatlerinde başlayan sağanak devam ediyor. Bu ilçelerde bazı köy yollarında heyelanlar meydana gelirken, şiddetli yağıştan en fazla etkilenen yer ise Giresun’un Çanakçı ilçesi oldu. Çanakçı Belediye Başkanı Tuncay Kasım, kentte 14 saati aşkın zamandır yoğun yağışın etkili olduğunu, metrekareye 303 kilogram yağışın düştüğünü söyledi.

Kasım, yaptığı açıklamada,
"Meteorolojinin verilerine göre, kente son bir günde metrekareye 303 kilogram yağış düştü. Çanakçı deresinde su debisi ciddi şekilde yükselmiş durumda. Felaket boyutta. Şuanda can kaybı, mal kaybı olabilecek bir durum yok. Alt yapımızda hasarlar söz konusu. Heyelanlarımız var. Ekiplerimiz çalışıyorlar"
dedi.


#Doğu Karadeniz
#Giresun
#yağış
#yağmur
#Çanakçı
