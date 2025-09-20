Doğu Karadeniz’i vuran yağmurda en fazla yağış Giresun’a düştü

Giresun’un ardından en fazla yağışlar Rize İkizdere Çağrankaya Yaylası’nda 172, Giresun Görele-Sis Dağı’nda 154, Rize Güneysu-Handüzü Yaylası’nda 144 ve Rize merkez Andon ise 133 kg olarak ölçüldü.

Öte yandan Giresun’un doğu kesimindeki Görele, Çanakçı ve Doğankent ilçelerinde dün akşam saatlerinde başlayan sağanak devam ediyor. Bu ilçelerde bazı köy yollarında heyelanlar meydana gelirken, şiddetli yağıştan en fazla etkilenen yer ise Giresun’un Çanakçı ilçesi oldu. Çanakçı Belediye Başkanı Tuncay Kasım, kentte 14 saati aşkın zamandır yoğun yağışın etkili olduğunu, metrekareye 303 kilogram yağışın düştüğünü söyledi.