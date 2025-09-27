Trabzon’da heyelan: Yol ulaşıma kapandı

"Doğu Karadeniz’de halen yer yer devam eden sağanak yağışların, bugün (27.09.2025) öğle saatlerine kadar Trabzon’un doğusu ile Rize çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m²) olması beklendiğinden sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir"