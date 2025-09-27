Yeni Şafak
Trabzon’da heyelan: Yol ulaşıma kapandı

10:0827/09/2025, Cumartesi
IHA
Trabzon
Trabzon’un Arsin ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle Atayurt-Santa grup yolu ulaşıma kapandı. Gece boyu süren çalışmalar sonrası karayolunda ulaşım kontrollü olarak tekrar açıldı.

Trabzon
’un Arsin ilçesinde din akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren şiddetli yağışlar hayatım olumsuz etkiledi. Yağışlarında ardından Atayurt-Santa grup yolunda heyelan meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri güvenlik önlemi alırken, DSİ, Karayolları ve Arsin Belediyesi ekipleri de müdahalede bulundu. Kapanan yolun ulaşıma açılması için iş makineleriyle yoğun çalışma yürütüldü. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle bir süre trafiğe kapanan yol, çalışmaların ardından kontrollü olarak yeniden ulaşıma açıldı.

Öte yandan Meteorolojiden yapılan uyarıda
"Doğu Karadeniz’de halen yer yer devam eden sağanak yağışların, bugün (27.09.2025) öğle saatlerine kadar Trabzon’un doğusu ile Rize çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m²) olması beklendiğinden sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir"
denildi.


