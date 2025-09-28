Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Mısır'dan Gazze Şeridi'nde ateşkes çağrısı

Mısır'dan Gazze Şeridi'nde ateşkes çağrısı

12:2128/09/2025, Pazar
AA
Sonraki haber
Bedr Abdulati
Bedr Abdulati

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Gazze Şeridi'nde ateşkese varılması için çabaların yoğunlaştırılması çağrısında bulundu. Abdulati, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu için geldiği New York’ta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.

Mısır Dışişleri Bakanlığı, ikili görüşme hakkında yazılı açıklama yaptı.


Açıklamaya göre, Bakan Abdulati, Gazze Şeridi'nde ateşkese varılması için çabaların yoğunlaştırılması ve yardımların bölgeye engelsiz bir şekilde geçişinin sağlanması gerektiğini yineledi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın bu bağlamdaki girişimini memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Filistin davasının tasfiye edilmesi ve Filistinlilerin göç ettirilmesine ilişkin her türlü fikre karşı olduklarını ifade eden Abdulati, İsrail'in açlık ve ölüm politikasını kınadı.

Abdulati, Mısır'ın başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırlarında Filistin devletinin kurulması konusuna bağlı olduğunu, bunun bölgede istikrarın sağlanması için "temel dayanak" teşkil ettiğini kaydetti.


Abdulati ayrıca çok sayıda ülkenin Filistin devletini tanımasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.


#Mısır
#Gazze
#Filistin
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Adalet Bakanlığı personel alım sonuçları ne zaman açıklanıyor? CTE İKM, zabıt katibi ve diğer kadro sonuçları hangi tarihte belli olacak?