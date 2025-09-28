Mısır'dan Gazze Şeridi'nde ateşkes çağrısı

Açıklamaya göre, Bakan Abdulati, Gazze Şeridi'nde ateşkese varılması için çabaların yoğunlaştırılması ve yardımların bölgeye engelsiz bir şekilde geçişinin sağlanması gerektiğini yineledi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın bu bağlamdaki girişimini memnuniyetle karşıladığını söyledi.