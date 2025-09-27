Yeni Şafak
Mardin’de 'mısır balyası' yangını: Alevlerle mücadele devam ediyor

11:3127/09/2025, Cumartesi
DHA
Bir tanker de kullanılamaz hale geldi.
Bir tanker de kullanılamaz hale geldi.

Mardin'in Derik ilçesinde enerji şirketine ait depoda dün çıkan mısır balyası yangınına müdahale sürüyor.

Mardin'de, Kırsal Bayraklı Mahallesi yakınındaki enerji şirketine ait alanda istiflenen mısır balyaları, dün saat 16.00 sıralarında bilinmeyen nedenle alev alıp yanmaya başladı. Yangında alevlerin arasında kalan bir tanker de kullanılamaz hale geldi.

İhbarla bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Alana İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) da yönlendirildi. Yangında binlerce ton mısır balyası yanarken, ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor.



#Mardin
#yangın
#ormanlık alan
