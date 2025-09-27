Yeni Şafak
Ordu’da korkutan yangın: 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi

09:5327/09/2025, Cumartesi
IHA
Ordu/ Çaybaşı
Ordu/ Çaybaşı

Ordu’nun Çaybaşı ilçesinde çıkan yangında, iki katlı ahşap bir ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangında can kaybı yaşanmazken, büyük çapta maddi hasar oluştu.

Ordu'nun Çaybaşı ilçesine bağlı Kurudere Mahallesi’nde iki katlı ahşap binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevlerin kısa sürede tüm binayı sarması üzerine çevredeki vatandaşlar durumu hemen jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede ulaşan Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, yangına anında müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin uzun ve yoğun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler daha sonra soğutma çalışmalarına başladı.

Yangında ev tamamen kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.



#Ordu
#yangın
#ormanlık alan
