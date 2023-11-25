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Dünya

Katar krizin aşıldığını duyurmuştu: İkinci rehine takası gerçekleşti

Hamas'ın ertelendiğini duyurduğu ikinci esir takası gerçekleşti. Bu kapsamda 13 İsrailli esir ile yedi yabancı uyruklunun daha serbest bırakıldığı açıklandı. Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in taahhütlerini yerine getirmediği gerekçesiyle esir takasını ertelediğini duyurmuştu. Daha sonra Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada krizlerin aşıldığı ve takasın gerçekleşeceği belirtilmişti.

22:05 - 25/11/2023 Cumartesi
Güncelleme: 00:14 - 26/11/2023 Pazar
AA
Katar, esir takasında krizin aşıldığını ve ikinci grubun bu gece serbest bırakılacağını duyurdu.

Katar, esir takasında krizin aşıldığını ve ikinci grubun bu gece serbest bırakılacağını duyurdu.

Hamas ile İsrail arasında ikinci esir takası gerçekleşti. Bu kapsamda 13 İsrailli esir ile yedi yabancı uyruklu daha serbest bırakıldı.

Hamas, İsrail'in mutabakat maddelerine uymaması nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını ertelediklerini duyurmuştu.

Bu kararın ardından Katar Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Macid el-Ensari, mutabakatın uygulanmasının önündeki engellerin ortadan kaldırıldığını belirterek 39 Filistinli esire karşılık 13 İsrailli esirin serbest kalacağını açıklamıştı.

Ensari, mutabakat kapsamı dışında 7 yabancı uyruklunun da serbest bırakılacağını kaydetmişti.


Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada ise İsrail'in, mutabakatın öngördüğü tüm şartlara uyacağını arabuluculara iletmesinin ardından Mısır ile Katar'ın mutabakatın yürürlükte kalması için gün boyu yürüttüğü çabalara olumlu yanıt verildiği belirtilmişti.



#Esir Takası
#Hamas
#İsrail
#Katar
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