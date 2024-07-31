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Katil Devlet İsrail'in hamisi konuştu: Saldırıya uğrarsa İsrail'e yardım ederiz

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, katil sürüsü İsrail'in alçakça suikastı sonucu İran'ın başkenti Tahran'da kaldığı konutunda şehit edildi. Katil Devlet İsrail'in hamiliğini yapan ABD'den ilk açıklama geldi. Savunma Bakanı Lloyd Austin, ''Savaşın kaçınılmaz olduğunu düşünmüyorum. Ama İsrail saldırıya uğrarsa, elbette İsrail’in savunmasına yardım ederiz'' açıklamasında bulundu.

14:36 - 31/07/2024 Çarşamba
Güncelleme: 14:40 - 31/07/2024 Çarşamba
AA
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin

Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın görevi teslim törenine katılmak için bulunduğu Tahran'da İsrail saldırısı sonucu şehit edilmesinin ardından İran, Rus ve ABD'li yetkililerden ilk değerlendirmeler geldi.


Reuters haber ajansının İran devlet basınından aktardığına göre, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani “Haniye’nin şehadeti, Tahran, Filistin ve direniş arasındaki derin ve kırılmaz bağı güçlendirecektir” açıklamasını yaptı.



'Gerilimin tırmanmasına sebep olacak'

Rusya devlet haber ajansı RIA’nın aktardığına göre, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikhail Bogdanov, “Bu, kesinlikle kabul edilemez siyasi bir cinayettir ve gerilimin daha da tırmanmasına sebep olacaktır” açıklamasında bulundu. Bogdanov ayrıca Haniye’nin öldürülmesinin Gazze’de ateşkes görüşmeleri üzerinde de olumsuz bir etkisinin olacağını sözlerine ekledi.



Austin: Ek bir bilgim yok

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ise Filipinler’e ziyareti sırasında Haniye’nin öldürülmesine ilişkin bilgileri doğrulayıp doğrulayamayacağına ilişkin soruya yanıtında, “Verecek herhangi ek bir bilgim yok” ifadelerini kullandı. İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah komutanlarından Fuad Şükür'ü hedef alan saldırısının ve Haniye'ye suikastın ardından açıklamalarda bulunan Austin, "Ben, savaşın kaçınılmaz olduğunu düşünmüyorum. Bu düşüncedeyim. Bence her zaman fırsat ve alan vardır" dedi.


İsrail'in Hizbullah ile karşılıklı saldırıların sürdüğü Lübnan sınırındaki duruma dikkat çeken Austin, "İsrail'le sınır boyunca, kuzey sınırı boyunca gördüklerimiz bizim için endişe verici. Tekrar ifade etmek gerekirse; durumun bölge çapında daha geniş bir çatışmaya dönmesini engellemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.



'Bunların hiçbirinin olmasını istemeyiz'

Lloyd Austin'e Orta Doğu'da daha geniş bir çatışma çıkması durumunda ABD'nin nasıl bir yardım sağlayacağı da soruldu. ABD Savunma Bakanı, Washington yönetiminin saldırıya uğraması durumunda İsrail'in savunulmasına yardımcı olmaya devam edeceğini ama önceliğin gerilimin azaltılması olduğunu söyledi. Austin, "Elbette İsrail'i savunmak için yardım edeceğiz. Nisan ayında bunu yaptığımızı gördünüz. Bizim bunu yeniden yaptığımızı görmeyi bekleyebilirsiniz" diye konuştu.


ABD Savunma Bakanı, "Bunların hiçbirinin olmasını istemeyiz. Tansiyonun düşmesine yardımcı olmak ve sorunların diplomatik toplantılarla ele alınması için çok çalışacağız" dedi.


Hamas lideri İsmail Haniye Tahran'da şehit edildi: İşte dakika dakika bölgede yaşanan gelişmeler

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran'ın başkenti Tahran'da kaldığı konutunda uğradığı saldırıda şehit edildi. Katil sürüsü İsrail alçak saldırıyı üstlenirken Hamas, İsmail Haniye'nin ikamet ettiği konutta İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırısında öldürüldüğünü doğruladı. Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Haniye'nin yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın görevi teslim törenine katılmak için Tahran'da bulunduğu belirtildi. Hamas lideri Haniye'nin cenazesi, Katar'ın başkenti Doha'da cuma namazının ardından halkın katılımıyla toprağa verilecek. Haniye, siyonist İsrail'in saldırılarında 3 oğlu ve 4 torununu da şehit vermişti. İşte Hamas liderinin şehadeti sonrası bölgede yaşanan tüm gelişmeler...

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