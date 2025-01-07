Katil İsrail güçlerinin Batı Şeria'daki baskınlarında 3 Filistinli hayatını kaybetti

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Tubas'ın Tamun beldesindeki saldırıda 18 yaşında bir gencin yaşamını yitirdiği belirtildi. Söz konusu Filistinli gencin isminin Süleyman Mustafa Katişat olduğu aktarıldı.

Beldedeki baskında çok sayıda kişinin yaralandığı, İsrail askerlerinin ise sağlık ekiplerinin söz konusu bölgeye ulaşmasına izin vermediği kaydedildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail'e ait insansız hava aracının Tubas kentinin güneyindeki Tamun beldesinde bir grup Filistinliyi hedef aldığı saldırıda bir Filistinli daha yaşamını yitirdi. İsrail askerleri ölen Filistinlinin naaşını alıkoydu.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail askerleri, Tamun ve güneyindeki Faria Mülteci Kampı'na baskın düzenledi. Buldozerler eşliğinde altyapıyı tahrip eden İsrail güçleri ile bölge sakinleri arasında arbede yaşandı.

Filistin Kızılayı, İsrail güçlerinin Nablus kentinin Bazan beldesindeki baskınında 40 yaşlarındaki bir Filistinlinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Yerel kaynaklar da İsrail askerlerinin söz konusu beldeye baskın düzenleyip eski tutuklulardan Cafer Debasise'yi evinin önünde vurarak öldürdüğünü aktardı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları da Debabise'nin İsrail hapishanelerinde tutulan Kassam mensubu eski tutuklulardan olduğunu belirtti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.



