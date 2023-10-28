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Dünya

Katil İsrail kana doymuyor: Şifa Hastanesi terör devletinin hedefinde

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ve sivilin sığındığı Şifa Hastanesi'ni hedef alma seçeneğinin halen masada olduğunu açıkladı. İsrail ordusu, binlerce yaralı ve sivilin bulunduğu Şifa Hastanesi'ni "terör faaliyetlerinde" kullanıldığı iddiasıyla hedef göstermişti.

23:03 - 28/10/2023 Cumartesi
Güncelleme: 00:53 - 29/10/2023 Pazar
AA
İsrail, çevresini bombaladığı Şifa Hastanesi'nin hedeflerinde olduğunu açıkladı.

İsrail, çevresini bombaladığı Şifa Hastanesi'nin hedeflerinde olduğunu açıkladı.

Yaklaşık iki hafta önce Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ni vuran terör devleti İsrail Şifa Hastanesi'ni hedef alma seçeneğinin halen masada olduğunu açıkladı.

Terör devleti İsrail kana doymuyor.

17 Ekim'de işgal altındaki Gazze'de bulunan el-Ehli Baptist Hastanesi'ni vuran ve yaklaşık 500 sivili katleden İsrail yeni hastane katliamının planlarını yapıyor.

İşgalci İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ve sivilin sığındığı Şifa Hastanesi'ni hedef alma seçeneğinin halen masada olduğunu açıkladı.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, düzenlediği basın toplantısında, Şifa Hastanesi'nin hedef alınmasına ilişkin bir soruyu cevapladı.


Gazze'de binlerce yaralı ve sivilin sığındığı Şifa Hastanesi'nin hedef alınma ihtimaline ilişkin Hagari, "Bu savaşta tüm seçenekler masada." dedi.


Hagari, "Yüzlerce Hamas militanı, 7 Ekim'deki saldırının ardından saklanmak için Şifa Hastanesi'ne kaçtı." iddiasında bulundu.

İsrail Şifa Hastanesi'ni 'terör faaliyeti' iddiasıyla hedef gösterdi

İsrail ordusu, dün binlerce yaralı ve sivilin bulunduğu Şifa Hastanesi'ni "terör faaliyetlerinde" kullanıldığı iddiasıyla hedef göstermişti.


Bunun üzerine Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, hastanenin acil servis binasında basın toplantısı düzenleyerek, "İsrail'in Şifa Hastanesi'ne yönelik tehdidi, yalnızca binlerce hasta ve yaralı için değil, gelecek günlerde işgalin hedefi olup getirilen her yaralı ve hasta için de idam cezası anlamına gelir." ifadelerini kullanmıştı.


İsrail'in Şifa Hastanesi'ne ilişkin iddiaları ve grafiklerinin düzmece ve küçük bir çocuğun dahi inanmayacağı yalanlardan ibaret olduğunu söyleyen Maruf, "Onların hastalıklı hayal güçlerinin, binlerce sağlık personeli, hasta ve on binlerce yerinden edilmiş kişinin bulunduğu Gazze'deki en büyük sağlık kompleksini tehdit etme noktasına ulaşmasını beklemiyorduk." ifadelerine yer vermişti.


Terör devleti İsrail yine hastane bombalayacak: Hamas'tan İslam ülkelerine 'acil müdahale' çağrısı
Terör devleti İsrail yine hastane bombalayacak: Hamas'tan İslam ülkelerine 'acil müdahale' çağrısı

İşgalci İsrail ordusu, Hamas'ın Gazze’deki hastaneleri "kalkan" olarak kullandığını ileri sürerek, Gazze’nin kuzeyindeki hastanelerin boşaltılmasını istedi. Ordu Sözcüsü Hagari, “Tıbbi kurumlar terör amacıyla kullanıldığı zaman uluslararası hukuka göre saldırılardan korunma statülerini kaybetmekle yükümlüdürler. Biz dünyaya kırmızı bayrak sallıyoruz." dedi. Hamas, İsrail'in Şifa Hastanesi'ne ilişkin iddialarını reddettiklerini duyurup, saldırıların durdurulması için BM ile Arap ve İslam ülkelerini acil müdahaleye çağırdı. BM ise "Sağlık tesislerine yönelik herhangi bir saldırı uluslararası insancıl hukukun ihlali olacaktır" açıklamasında bulundu.


#Şifa Hastanesi
#İsrail
#Saldırı
3 saat önce
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