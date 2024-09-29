Katil İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyi ve doğusu ile Beyrut'un Dahiye bölgesine saldırısında 4 kişi öldü

Siyonist İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah'ın önemli bir merkezi olan Dahiye bölgesine yönelik kapsamlı hava saldırıları gerçekleştirdi. Hedef alınan mahalleler arasında el-Leyleki ve el-Hadas bulunuyor. Saldırılar, bölgedeki gerilimi tırmandırırken sivil hedeflerin de etkilenip etkilenmediği henüz netlik kazanmadı. Yerel kaynaklar, hava saldırılarının nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu bölgede gerçekleştiği ve halk arasında büyük panik ve endişeye yol açtığını bildirdi. Birçok ülke, sivillerin korunması ve çatışmaların daha da tırmanmaması için taraflara diyalog çağrısında bulundu. Bölgedeki durumun nasıl evrileceği belirsizliğini koruyor.