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Katil İsrail'den Han Yunus'un güneyi için tahliye çağrısı

Soykırımcı İsrail, Han Yunus'un güneyinde bulunan Filistinlilere yönelik tahliye çağrısı yaptı. Katil İsrail'in yeni bir saldırı gerçekleştireceği vurgulanan açıklamada, Han Yunus'un güneyinde bulunanların geçici olarak El Mevasi bölgesine geçmesi istendi. Tahliye çağrısının kısa mesaj, telefon aramaları, sesli mesaj, Arapça medya yayınları ve el ilanları ile duyurulduğu aktarıldı.

12:31 - 27/07/2024 Cumartesi
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Han Yunus'un güneyi için tahliye çağrısı
Han Yunus'un güneyi için tahliye çağrısı

Siyonist İsrail, Gazze Şeridi'nde tahliye çağrılarını sürdürüyor. İsrail Savunma Kuvvetlerinden (IDF) yapılan açıklamada, Han Yunus'un güneyi için tahliye çağrısı yapıldı.

İsrail ordusunun yeni bir saldırı gerçekleştireceği vurgulanan açıklamada, Han Yunus'un güneyinde bulunanların geçici olarak El Mevasi bölgesine geçmesi istendi. Tahliye çağrısının kısa mesaj, telefon aramaları, sesli mesaj, Arapça medya yayınları ve el ilanları ile duyurulduğu aktarıldı.

"İsrail'in Han Yunus'a saldırıları yaklaşık 182 bin kişi yerinden etti"

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nden (OCHA) yapılan açıklamada, İsrail'in Han Yunus'a yönelik son yoğun saldırıları ve tahliye çağrılarıyla yeni göç dalgası yaşandığı belirtildi. Açıklamada, 22-25 Temmuz arasında yaklaşık 182 bin kişinin Han Yunus'un merkezinden ve doğusundan göç ettiği aktarıldı.



#İsrail
#Gazze
#Han Yunus
#tahliye
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