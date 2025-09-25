Yeni Şafak
25/09/2025, Perşembe
AA
Katil İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği son saldırılarda 19 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail ordusunun soykırım uyguladığı Gazze Şeridi'nde sabahtan bu yana düzenlediği saldırılarında, aralarında çocukların da olduğu 19 Filistinli yaşamını yitirdi.

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail'in hedefinde yine siviller, yerinden edilenlerin sığındığı çadırlar, araçlar ve binalar vardı.

Gazze Şeridi'nin Zevayde beldesinde içinde insanların barındığı bir eve İsrail ordusu tarafından düzenlenen hava saldırısında aralarında kadın ve çocukların da olduğu 11 Filistinli hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Güneydeki Han Yunus kentinde İsrail savaş uçaklarının Vadi Ailesi'nin evine düzenlediği saldırı sonucu ikisi kadın, 4 Filistinli can verdi, 13 kişi de yaralandı.

Yine kentin doğusunda Beni Suheyla beldesinde bir evin hedef alınmasıyla Filistinli bir genç hayatını kaybetti.

Gazze kentinde Tünel bölgesinde 2 kişi, Han Yunus'ta da 1 kişi daha İsrail askerlerinin saldırıları sonucu yaşamını yitirdi.

Tuffah Mahallesi'nde bir evin hedef alınması sonucunda aralarında 4'ü çocuk, 15 Filistinli yaralandı. Kentin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Göleti çevresindeki evlere İsrail dronları tarafından bombalar atıldı.

Gazze kentinin kuzeyi ve batısındaki bölgeler İsrail topçularının atışlarının hedefi oldu.




