Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
İsrail bir günde en az 84 kişiyi katletti

İsrail bir günde en az 84 kişiyi katletti

04:0025/09/2025, Perşembe
G: 25/09/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Gazze Şehri'ndeki El-Şifa Hastanesi ve El-Ehli Hastanesi yaptıkları açıklamalarıyla 17 ve 25 ölüm bildirdi.
Gazze Şehri'ndeki El-Şifa Hastanesi ve El-Ehli Hastanesi yaptıkları açıklamalarıyla 17 ve 25 ölüm bildirdi.

Gazze’de dün İsrail’in şafak vaktinden öğle saatlerine kadar çeşitli noktalara yaptığı saldırılarda en az 84 Filistinli hayatını kaybetti. Bunların 42’si Gazze şehrinde katledildi. Cenazeler Şifa, El-Ehli ve Nasır hastanelerine getirildi.

Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye düzenlediği bombardımanda 80'den fazla kişi şehit edildi. Bölgedeki tıbbi kaynaklar, dün şafak vaktinden öğlen saatlerine kadar İsrail tarafından en az 84 Filistinlinin öldürüldüğünü, bunlardan 50'sinin kuşatma altındaki Gazze şehrinde hayatını şehit edildiğini söyledi. Dün öğleden sonrasından Gazze Şehri'ndeki El-Şifa Hastanesi ve El-Ehli Hastanesi yaptıkları açıklamalarıyla 17 ve 25 ölüm bildirdi. Gazze'nin güneyindeki Nasır Hastanesi, İsrail ordusunun 16 kişiyi daha öldürdüğünü açıkladı. Son ölümler, BM Genel Sekreteri Guterres'in İsrail'in Gazze'ye yönelik savaşındaki "ölüm ve yıkımın boyutunun" görev süresi boyunca gördüğü diğer tüm çatışmaların ötesinde olduğunu söylemesinden bir gün sonra gerçekleşti. Birleşmiş Milletler, yaptığı açıklamada da İsrail ordusunun "Gazze Şehri'ndeki Filistin halkına terör uyguladığını ve on binlerce kişiyi göçe zorladığını" söyledi.


#Gazze
#İsrail
#katliam
#soykırım
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sağlık Bakanlığı 2. etap 18 bin personel alımı ne zaman? Başvurular ne zaman başlayacak? Kadrolar ve şartlar