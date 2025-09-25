İsrail bir günde en az 84 kişiyi katletti

Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye düzenlediği bombardımanda 80'den fazla kişi şehit edildi. Bölgedeki tıbbi kaynaklar, dün şafak vaktinden öğlen saatlerine kadar İsrail tarafından en az 84 Filistinlinin öldürüldüğünü, bunlardan 50'sinin kuşatma altındaki Gazze şehrinde hayatını şehit edildiğini söyledi. Dün öğleden sonrasından Gazze Şehri'ndeki El-Şifa Hastanesi ve El-Ehli Hastanesi yaptıkları açıklamalarıyla 17 ve 25 ölüm bildirdi. Gazze'nin güneyindeki Nasır Hastanesi, İsrail ordusunun 16 kişiyi daha öldürdüğünü açıkladı. Son ölümler, BM Genel Sekreteri Guterres'in İsrail'in Gazze'ye yönelik savaşındaki "ölüm ve yıkımın boyutunun" görev süresi boyunca gördüğü diğer tüm çatışmaların ötesinde olduğunu söylemesinden bir gün sonra gerçekleşti. Birleşmiş Milletler, yaptığı açıklamada da İsrail ordusunun "Gazze Şehri'ndeki Filistin halkına terör uyguladığını ve on binlerce kişiyi göçe zorladığını" söyledi.