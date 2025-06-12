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Katil İsrail'in Gazze'ye son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 103 kişi hayatını kaybetti

Katil İsrail'in Gazze'ye son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 103 kişi hayatını kaybetti

15:4312/06/2025, Perşembe
AA
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Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 103 ölü ve 427 yaralının getirildiği kaydedildi.
Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 103 ölü ve 427 yaralının getirildiği kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 103 artarak 55 bin 207'ye yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 103 ölü ve 427 yaralının getirildiği kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 4 bin 924 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 15 bin 780 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 55 bin 207'ye, yaralıların sayısının da 127 bin 821'e yükseldiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısının 245'e yükseldiği, 2152 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

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