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Gazze'de can kaybı 55 bin 207 oldu

Gazze'de can kaybı 55 bin 207 oldu

14:2212/06/2025, jeudi
IHA
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Gazze
Gazze

Terör devleti İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 55 bin 207'ye, yaralı sayısı 127 bin 821'e yükseldi.

Soykırımcı İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki işgalini kalıcı hale getirmek amacıyla başlattığı saldırılar aralıksız devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırıların bilançosuna ilişkin son rakamları açıkladı. Açıklamada, son 24 saat içinde Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 103 cansız bedenin ve 427 yaralının getirildiği aktarıldı.


  • İsrail'in Gazze Şeridi'nde ateşkesi tek taraflı bozduğu 18 Mart'tan bu yana ise 4 bin 924 Filistinlinin öldürüldüğünü, 15 bin 780 Filistinlinin de yaralandığını açıkladı.

Bakanlık, İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinde başlattığı saldırıların bilançosunu da açıklarken, hayatını kaybedenlerin sayısının 55 bin 207'ye, yaralı sayısının da 127 bin 821'e yükseldiğini bildirdi.


Yardım dağıtım bölgelerinde ölenlerin sayısı 245'e yükseldi.


İsrail'in yardım noktalarına saldırılar düzenlemeye devam ettiğini de vurgulayan Filistin Sağlık Bakanlığı, bu sabah itibarıyla 21cansız bedenin hastanelere ulaştığını, 294'ten fazla kişinin yaralandığını duyurdu. Açıklamada
, "Yardım dağıtım noktalarında geçimlerini sağlamak için beklerken ölenlerin sayısı 245'e, yaralı sayısı ise 2 bin 152'ye yükseldi"
denildi.



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