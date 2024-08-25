Katillerin Demir Kubbesi'ni aşan taktik: Hizbullah lideri Nasrallah'tan 'operasyon' açıklaması

İran kendi topraklarında, Hamas siyasi büro lideri İsmail Haniye'nin şehit edilmesinin ardından terör devleti İsrail'e 'intikam' saldırısı başlatacağını duyurmuştu.

Dünya söz konusu olası saldırıya gözünü çevirmişken Lübnan Hizbullahı'nın lideri Hasan Nasrallah, kamuoyu açıklamasında bulundu.

İşgalci İsrail'e yönelik gerçekleştirdikleri operasyonlara yönelik bilgi veren Nasrallah, "Saldırıyı ertelememizin nedenlerinden biri de 'tek bir hedefe mi yoksa genel bir saldırıya mı odaklansak' düşünceleriyle ortak bir plan kararlaştırma çabamızdı." dedi.

Glilot üssünün yanı sıra işgal altındaki Filistin'in kuzeyinde ve Golan Tepeleri'nde bulunan bir dizi kışla ve askeri merkezi vurduklarını belirten Nasrallah, "Amacımız Demir Kubbe'nin füzelerini boşaltmaktı.Bir diğer silahımız ise çoğu Glilot'a gönderilen drone'lardan oluşmakta. Bu drone'ların sınırdan gizlice geçebilmesi için Katyuşa füzeleriyle Demir Kubbe'yi meşgul etmemiz gerekiyordu." ifadelerini kullandı.

Katillerin Demir Kubbesi'ni aşan taktik

Nasrallah'ın açıklamasından satır başları şöyle:

"Düşmanın maddi manevi yorgunluğu devam etmekte.

Saldırıyı ertelememizin nedenlerinden biri de 'tek bir hedefe mi yoksa genel bir saldırıya mı odaklansak' düşünceleriyle ortak bir plan kararlaştırma çabamızdı.

Amerikalılar saldırıların durmasını istiyor ancak İsrail'e her türlü desteği veriyor.

İsrail'e saldırı ilk aşamaydı.

Saldırının etkili ve düşman topraklarının derinliklerinde olması gerekiyordu. Bu yüzden Tel Aviv yakınlarındaki Glilot askeri üssünü ve Mossad karargahını hedef aldık.

Glilot üssünün yanı sıra işgal altındaki Filistin'in kuzeyinde ve Golan Tepeleri'nde bulunan bir dizi kışla ve askeri merkezi vurduk. Amacımız Demir Kubbe'nin füzelerini boşaltmaktı.

Bir diğer silahımız ise çoğu Glilot'a gönderilen drone'lardan oluşmakta.

Bu drone'ların sınırdan gizlice geçebilmesi için Katyuşa füzeleriyle Demir Kubbe'yi meşgul etmemiz gerekiyordu.

Hedefimiz Glilot'ta bulunan AMAN 8200 üssü idi ve füzelerimizden en az birinin oraya ulaştığını teyit ettik.

Sabahtan bu yana Netanyahu ve işgal ordusunun açıklamalarını tekrar tekrar değiştirmesini izledik. Tüm açıklamalar birer yalandan ibaret, saldırımızı engelleyebilmiş değiller.

Netanyahu'nun binlerce roketimizin imha edildiğine yönelik iddiası yalandır.

Balistik füzeleri kullanmak gibi bir niyetimiz yok. Uyguladığımız bu taktikle zaten hedefimize ulaştık. Balistik füze silolarımız zarar görmediği sürece onları sonra da kullanabiliriz.

Tel Aviv yakınlarında İsrail istihbaratı Mossad için merkezi bir üs olan ve Birim 8200'e ev sahipliği yapan Galilut üssünü belirledik.

Üs, Lübnan sınırına 11 kilometre, Tel Aviv sınırına ise sadece 1500 metre uzaklıkta, yani Tel Aviv'in bir banliyösü.

Lübnan'a 75 kilometre ve Tel Aviv'e 40 kilometre uzaklıktaki Ein Shemer üssünü hedef aldık.

Ayrıca Demir Kubbe'nin önleme füzelerini yoracak ve insansız hava araçlarının hedeflerine doğru ilerlemesini sağlayacak mevziler ile kışlaları da hedef aldık."







