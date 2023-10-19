Katliama zemin hazırladılar

Almanya Başbakanı Olaf Scholz İsrail için her platformda seferber olurken, Berlin yönetimi resmi haber kanalı Deutsche Welle’yi de (DW) Siyonist hükümete destek için aktif kullanıyor. Hastane katliamından önce DW’nin Türkçe servisinde yapılan bir haberde, gerekli görüldüğü takdirde “okul ve hastanelerin bombalanabileceğinin” belirtildiği bir haber paylaşılması, İsrail’e savaş suçları için zemin hazırlamak olarak nitelendirildi. İşgalci gücün savaş suçu işleyip işlemediğinin tartışıldığı haberde “Çatışmalardaki askeri faaliyetler, eylemin gerekli olup olmadığına göre savaş suçu olarak sınıflandırılabiliyor. Örneğin bir okulun ya da bir apartmanın bombalanması, uluslararası hukuka göre askeri açıdan gerekli görülürse savaş suçu olarak değerlendirilemeyebiliyor” şeklinde skandal ifadelere yer verilmişti. Gazze’deki hastanenin bombalanmasından kısa süre önce “Hamas hastanelerin ve okulların altına tünel mi inşa ediyor?” başlığıyla bir haber paylaşan BBC ise adeta yaralıların ve korumasız sivil halkın sığındıkları sağlık kuruluşlarını hedef gösterdi.

Günlerdir Gazze’deki hastaneleri vuracağını açık açık ilan eden terör devleti İsrail’in yaptığı saldırı Batı medyasında muğlak ifadelerle sunulurken, İsrailli yetkililer ve resmi kurumlar da suçu Filistinlilere atmak için çeşitli yalan paylaşımlarda bulunup daha sonradan sildi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun eski dijital medya sorumlusu Hananya Naftali sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “İsrail Hava Kuvvetleri, Gazze’deki bir hastanenin içindeki Hamas terörist üssünü vurdu” paylaşımını yaptı. Ancak artan ölü sayısıyla beraber yükselen tepkiler sonrası Naftali gönderisini silerken, daha sonra yaptığı paylaşımda “haberi yanlışlıkla paylaştığını” iddia etti. Öte yandan İsrail Başbakanlığı Ofisi’nin resmi X hesabı da yazıp sildiği ırkçı paylaşımla tepki çekti. “Bu mücadele, ışığın çocuklarıyla karanlığın çocukları arasında ve insanlıkla orman kanunları arasındadır” ifadeleri kullanılan paylaşım, gelen çok sayıda tepkinin ardından Siyonist yönetim tarafından silindi. Gazze’deki katliamın sorumluluğunu Filistinli direnişçilere yıkmak isteyen İsrail ordusunun resmi hesabı da, eski bir patlamayla ilgili videoyu X’te paylaşıma sokarak yeni gibi göstermeye çalıştı. Kullanıcıların, işgalci ordunun yalanını ortaya çıkarmasının ardından dezenformasyon içeren paylaşım yayından kaldırıldı. Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) eski sözcüsü Chris Gunness, İsrailli yetkililerden bu tip yalanlar duymanın şaşırtıcı olmadığını söyledi. Gunness, 2014 yılında kendisinin görevi esnasında İsrailli yetkililerin “UNRWA okullarından İsrail’e füze atılıyor” yalanına başvurduğunu ve yapılan soruşturmalardan sonra bunların “saçmalık” olduğunun ortaya çıktığını söyledi.