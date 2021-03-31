Dünya Katliamdan keyif alıyor
ORTADOĞU

​Katliamdan keyif alıyor

Katliamdan keyif alıyor

Suriye’nin kuzeyinde sivillere yönelik saldırılara katılan “Veliky Novgorod” denizaltısının komutanı General Denis Soobin’den tartışılacak bir açıklama geldi. Soobin, “Mürettebat kendilerine verilen görevi büyük keyifle tamamlıyor” dedi. Sivil katliamlara bulaşan denizaltı bir yıldır Akdeniz’de görev yapıyor.

Hamza Hıdır Yeni Şafak
​Katliamdan keyif alıyor
Denis Soobin (Sağ)

Suriye’de insani ve ticari hedeflere yönelik saldırına hız veren Rusya’dan tuhaf bir açıklama geldi. Suriye’nin kuzeyine düzenlenen saldırılara katılan Rus “Veliky Novgorod” denizaltısının komutanı General Denis Soobin, operasyonlardan önce ‘keyifli anlar yaşadıklarını’ söyledi. General Soobin, Rusya Savunma Bakanlığı’nın “Zvezda” kanalına komutanı olduğu denizaltıda özel röportaj verdi. Akdeniz’de görevde olan denizaltıda yaptıkları çalışmalar konusunda bilgiler veren Soobin, mürettebatın füze saldırıları sırasında kendilerine verilen görevi keyifle yaptıklarını söyledi.

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AKDENİZ’DE GÖREV YAPIYOR

  • Soobin, “Füze fırlatılmadan önce bir hazırlık, alarm ve savaşa hazır olma durumu var. Füzeleri sudan çıkarıp hedefe ulaştırmak için tüm hesaplar en doğru şekilde yapılması önemli. Ancak, mürettebat tüm bu hazırlıklardan sonra denizaltının içinde füze torpidolarını fırlatırken herhangi bir titreşim hissetmiyor. Kendilerine verilen görevi büyük bir keyifle tamamlıyor” ifadelerini kullandı. “Veliky Novgorod” denizaltısı Suriye’nin çeşitli bölgelerinde, özellikle ülkenin kuzeyinde bombalama operasyonlarına katılmıştı. Novgorod yaklaşık bir yıldır Akdeniz’de görev yapıyor.

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