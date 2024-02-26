Katliamın 142. gününde 3 aşamalı yeni ateşkes planı

Gazze'deki katliamların son bulması ve esir takası için Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilen ön görüşmeleri takip eden medya medya kaynakları, arabulucu taraflar Mısır, Katar ve ABD'nin Gazze'de ateşkesi sağlayacak bir anlaşmanın ana hatlarını sunulduğunu bildirdi. Müzakerelerin üç aşamalı bir plan üzerinde yürütüleceği belirtiliyor. Hamas ise iddialar karşısında temkinli bir açıklama yaparken, amacın İsrail işgalini sona erdirmek olduğunu belirtti.

İlk aşama 6 hafta sürecek

Haberlere göre anlaşmanın sağlanması halinde, ilk aşamada 6 hafta sürecek ateşkes kapsamında Hamas 40 esiri serbest bırakacak buna karşılık İsrail tarafı da hapishanelerdeki yüzlerce Filistinli tutukluyu salıverecek. Taraflar arasında "karşılıklı serbest bırakılacak esir listeleri, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyinden çekilmesi, Filistinlilerin buraya yeniden dönmesi, savaşın kesin biçimde sonlanması" gibi konular, anlaşmanın ikinci ve üçüncü aşaması için yeniden müzakere edilecek.

Ramazan ayında uygulanabilir

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonu, ateşkes müzakerelerinin ilerleyen günlerde Kahire ya da Doha'da bir anlaşmayla sonuçlanabileceğini ve anlaşmanın Ramazan ayında uygulamaya girebileceğini aktardı.

İhtiyatlı açıklama

Hamas ise muhtemel bir esir takası anlaşması için İsrail'in süresiz ateşkesi kabul etmesi ve kuvvetlerini Gazze'den tamamen çekerek tehcir ettiği sivillerin yerlerine geri dönmesini kabul etmesini talep ediyor. Hamas Siyasi Ofisi Başkan Yardımcısı Tahir en-Nunu, hareketin uzlaşı için sürekli ateşkes, İsrail ordusunun çekilmesi, kuşatmanın kaldırılması ve Gazze'nin yeniden imarı taleplerinden vazgeçmediğini buna karşılık İsrail'in de bu talepleri reddederek süreci yokuşa sürdüğünü söyledi.

İsrail heyeti Doha'ya gidiyor

İsrail kanal 12 televizyonunun verdiği bilgiye göre, Paris'teki ön görüşmelerden dönen İsrail heyeti, önceki gün Savaş Kabinesi üyeleriyle bir araya geldi. Toplantıda, kabinenin müzakere heyetine görüşmeleri sürdürmek üzere Katar'ın başkenti Doha'ya gitmesine izin verdiği ifade edildi. Doha'nın önümüzdeki hafta içi yeni müzakerelere ev sahipliği yapacağı belirtilirken İsrail medyası ise bu müzakerelerde uzlaşıya varılması ihtimalinin güçlü olduğunu öne sürdü. İsrail ordusunun, 7 Ekim'den beri sürdürdüğü saldırılarda yaklaşık 30 bin sivil yaşamını yitirdi.











