|
Dünya

Katliamın 142. gününde 3 aşamalı yeni ateşkes planı

İşgalci İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü katliam 142'nci gününe girerken 3 aşamalı yeni bir ateşkes ve esir takası müzakerelerinde ilerleme kaydedildiği öne sürüldü. Hamas, işgalci tarafın süreci ateşkes yerine esir takasına dönüştürmek istediğini söyledi.

04:00 - 26/02/2024 Pazartesi
Güncelleme: 01:38 - 26/02/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Müzakereler sürerken İsrail katliamlarına devam ediyor.
Müzakereler sürerken İsrail katliamlarına devam ediyor.

Gazze'deki katliamların son bulması ve esir takası için Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilen ön görüşmeleri takip eden medya medya kaynakları, arabulucu taraflar Mısır, Katar ve ABD'nin Gazze'de ateşkesi sağlayacak bir anlaşmanın ana hatlarını sunulduğunu bildirdi. Müzakerelerin üç aşamalı bir plan üzerinde yürütüleceği belirtiliyor. Hamas ise iddialar karşısında temkinli bir açıklama yaparken, amacın İsrail işgalini sona erdirmek olduğunu belirtti.

İlk aşama 6 hafta sürecek

Haberlere göre anlaşmanın sağlanması halinde, ilk aşamada 6 hafta sürecek ateşkes kapsamında Hamas 40 esiri serbest bırakacak buna karşılık İsrail tarafı da hapishanelerdeki yüzlerce Filistinli tutukluyu salıverecek. Taraflar arasında "karşılıklı serbest bırakılacak esir listeleri, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyinden çekilmesi, Filistinlilerin buraya yeniden dönmesi, savaşın kesin biçimde sonlanması" gibi konular, anlaşmanın ikinci ve üçüncü aşaması için yeniden müzakere edilecek.

Ramazan ayında uygulanabilir

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonu, ateşkes müzakerelerinin ilerleyen günlerde Kahire ya da Doha'da bir anlaşmayla sonuçlanabileceğini ve anlaşmanın Ramazan ayında uygulamaya girebileceğini aktardı.

İhtiyatlı açıklama

Hamas ise muhtemel bir esir takası anlaşması için İsrail'in süresiz ateşkesi kabul etmesi ve kuvvetlerini Gazze'den tamamen çekerek tehcir ettiği sivillerin yerlerine geri dönmesini kabul etmesini talep ediyor. Hamas Siyasi Ofisi Başkan Yardımcısı Tahir en-Nunu, hareketin uzlaşı için sürekli ateşkes, İsrail ordusunun çekilmesi, kuşatmanın kaldırılması ve Gazze'nin yeniden imarı taleplerinden vazgeçmediğini buna karşılık İsrail'in de bu talepleri reddederek süreci yokuşa sürdüğünü söyledi.

İsrail heyeti Doha'ya gidiyor

İsrail kanal 12 televizyonunun verdiği bilgiye göre, Paris'teki ön görüşmelerden dönen İsrail heyeti, önceki gün Savaş Kabinesi üyeleriyle bir araya geldi. Toplantıda, kabinenin müzakere heyetine görüşmeleri sürdürmek üzere Katar'ın başkenti Doha'ya gitmesine izin verdiği ifade edildi. Doha'nın önümüzdeki hafta içi yeni müzakerelere ev sahipliği yapacağı belirtilirken İsrail medyası ise bu müzakerelerde uzlaşıya varılması ihtimalinin güçlü olduğunu öne sürdü. İsrail ordusunun, 7 Ekim'den beri sürdürdüğü saldırılarda yaklaşık 30 bin sivil yaşamını yitirdi.




#Gazze
#Soykırım
#İsrail
#Filistin
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
YKS başvuruları bitti mi, ne zaman sona erecek? YKS başvuruları uzatılacak mı, kaç gün sürecek?