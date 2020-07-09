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Dünya Kavuşma sevinci Kızılay ayrı düşen binlerce aileyi biraraya getirdi
ORTADOĞU

Kavuşma sevinci: Kızılay ayrı düşen binlerce aileyi biraraya getirdi

Suriye’deki çatışmalar nedeniyle ayrı düşen minik bebek Ahmed ile annesi Hadice 1,5 yıl sonra Hatay’da buluştu. Anne ile çocuğunun birbirlerine sarıldığı anlar herkesi duygulandırdı. Hadice, Ahmed’e hamileyken İdlib’de bombardımana yakalandı. Ağır yaralandı ve eşini kaybetti. Suriye’de tedavisi sırasında doğum yapan Hadice ardından Türkiye’ye sevk edildi. Hadice’nin İdlib’deki oğlunu bulan Kızılay, şimdiye kadar savaşın ayrı düşürdüğü tam 4 bin 89 aileyi bir araya getirdi.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Çocuğunu bir buçuk senedir göremeyen anne Hadice’nin, oğlu Ahmed’e sarıldığı anda yaşadığı sevinç herkesin yüreğini ısıttı.
Çocuğunu bir buçuk senedir göremeyen anne Hadice’nin, oğlu Ahmed’e sarıldığı anda yaşadığı sevinç herkesin yüreğini ısıttı.

Türk Kızılayı’nın çalışmaları sayesinde, Suriye’deki çatışmalar sebebiyle ayrı düşen anne ve minik oğlu, Hatay’da kavuşturuldu. Suriye’de yaşanan iç savaş yüzlerce aileyi birbirinden ayırdı. Aile Bağlarının Yeniden Tesisi Projesi sayesinde, savaş nedeniyle ailelerinden kopmuş kişiler, Kızılay sayesinde kavuşuyor.

Suriye’deki çatışmalar sebebiyle ayrı düşen anne ve minik oğlu, Kızılay’ın çalışmaları sonucu Hatay’da kavuştu.

TEDAVİ İÇİN GELDİ

Proje, göç yolunda ayrı düşmüş birinci dereceden ve özel ihtiyaç sahibi kişilerin akrabaları ile yeniden birleşmelerini ya da akıbetlerini öğrenmelerini, düzenli iletişim kurmalarını kapsıyor. Bu yolla şu ana kadar 4 bin 89 aile birleştirildi. Bunlardan biri de Suriye’deki çatışmalar sebebiyle ayrı düşen çocuğunu bir buçuk senedir göremeyen anne Hadice’nin iki yaşındaki oğlu Ahmed’e kavuşturulması oldu. Anne Hadice ve baba Ahmed, Suriye’de bir uçak bombardımanına maruz kaldı. Baba Ahmed saldırıda hayatını kaybetti. Hamile olan Hadice ise sırtına isabet eden bir şarapnel parçası sonucunda ağır yaralandı. Tedavisine Suriye’de başlandı. Bu sırada Hadice, doğum yaptı. Bebeğine, vefat eden eşi Ahmed’in ismini verdi. Ancak Suriye’deki sağlık hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle Hadice, tedavisine devam etmek için Türkiye’ye geldi. Ahmed’i ise dedesi ve anneannesine bıraktı. Bir buçuk sene boyunca oğluna hasret kalan Hadice, çocuğuna tekrar kavuşabilme umuduyla Türkiye’deki resmi makamlarla iletişime geçti.

Türk Kızılay'ı Barış Pınar'ı sayesinde terörden arındırılan Tel Abyad'daki 1500 Suriyeli aileye yardımda bulundu
DÜNYA
Türk Kızılay'ı Barış Pınar'ı sayesinde terörden arındırılan Tel Abyad'daki 1500 Suriyeli aileye yardımda bulundu

ÇOK MUTLUYUM

Anne Hadice çocuğuna kavuştu.
  • Ahmed’i annesine kavuşturmak için heyecanla hazırlık yapan dede Ahmed Mustafa, “Hasta ve özlem dolu bir anneyi evladı ile birleştirilecek olan Kızılay’a teşekkür ediyorum” dedi. Kurumların koordinasyonuyla anne, 2 yaşındaki evladına Cilvegözü Sınır Kapısı’nda kavuştu. Anne Hadice, “Çok mutluyum, bu mutluluğumu hiçbir şeye değişmem” şeklinde konuştu.

Çöpten atık toplayan Suriyeli İsmail'e Türk Kızılayı yardım eli uzattı
OYNAT 00:58
Çöpten atık toplayan Suriyeli İsmail'e Türk Kızılayı yardım eli uzattı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde önceki gün yayımlanan görüntülerde, tekerlekli sandalyenin üzerine çıkarak çöp konteynerinden plastik atık toplayan engelli çocuğun cep telefonuyla kaydedilen görüntüleri izleyenleri duygulandırmıştı. Türk Kızılay Gönüllüleri, Dumlupınar Mahallesi'nde 6 çocuklu ailenin 10 yaşındaki engelli oğlu İsmail İtli'yi ziyaret etti. Yetkililer, aileye ihtiyaçları olan gıda kolisi, yatak, giyim, mutfak gereçleri ile çocuklar için eğitim seti yardımında bulundu. Suriyeli İsmail İtli de yapılan yardımlar için teşekkür etti.
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