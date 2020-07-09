Kavuşma sevinci: Kızılay ayrı düşen binlerce aileyi biraraya getirdi

Türk Kızılayı’nın çalışmaları sayesinde, Suriye’deki çatışmalar sebebiyle ayrı düşen anne ve minik oğlu, Hatay’da kavuşturuldu. Suriye’de yaşanan iç savaş yüzlerce aileyi birbirinden ayırdı. Aile Bağlarının Yeniden Tesisi Projesi sayesinde, savaş nedeniyle ailelerinden kopmuş kişiler, Kızılay sayesinde kavuşuyor.

Suriye’deki çatışmalar sebebiyle ayrı düşen anne ve minik oğlu, Kızılay’ın çalışmaları sonucu Hatay’da kavuştu.

TEDAVİ İÇİN GELDİ

Proje, göç yolunda ayrı düşmüş birinci dereceden ve özel ihtiyaç sahibi kişilerin akrabaları ile yeniden birleşmelerini ya da akıbetlerini öğrenmelerini, düzenli iletişim kurmalarını kapsıyor. Bu yolla şu ana kadar 4 bin 89 aile birleştirildi. Bunlardan biri de Suriye’deki çatışmalar sebebiyle ayrı düşen çocuğunu bir buçuk senedir göremeyen anne Hadice’nin iki yaşındaki oğlu Ahmed’e kavuşturulması oldu. Anne Hadice ve baba Ahmed, Suriye’de bir uçak bombardımanına maruz kaldı. Baba Ahmed saldırıda hayatını kaybetti. Hamile olan Hadice ise sırtına isabet eden bir şarapnel parçası sonucunda ağır yaralandı. Tedavisine Suriye’de başlandı. Bu sırada Hadice, doğum yaptı. Bebeğine, vefat eden eşi Ahmed’in ismini verdi. Ancak Suriye’deki sağlık hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle Hadice, tedavisine devam etmek için Türkiye’ye geldi. Ahmed’i ise dedesi ve anneannesine bıraktı. Bir buçuk sene boyunca oğluna hasret kalan Hadice, çocuğuna tekrar kavuşabilme umuduyla Türkiye’deki resmi makamlarla iletişime geçti.

DÜNYA Türk Kızılay'ı Barış Pınar'ı sayesinde terörden arındırılan Tel Abyad'daki 1500 Suriyeli aileye yardımda bulundu

ÇOK MUTLUYUM

Anne Hadice çocuğuna kavuştu.

Ahmed’i annesine kavuşturmak için heyecanla hazırlık yapan dede Ahmed Mustafa, “Hasta ve özlem dolu bir anneyi evladı ile birleştirilecek olan Kızılay’a teşekkür ediyorum” dedi. Kurumların koordinasyonuyla anne, 2 yaşındaki evladına Cilvegözü Sınır Kapısı’nda kavuştu. Anne Hadice, “Çok mutluyum, bu mutluluğumu hiçbir şeye değişmem” şeklinde konuştu.